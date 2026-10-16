Pixel Watch 4 ottiene ufficialmente i quadranti di Pixel Watch 5

I possessori di Pixel Watch 4 possono ora usare sul proprio orologio i nuovi quadranti nati con Pixel Watch 5, e stavolta senza alcun espediente. Google ha distribuito un aggiornamento dell’app Quadranti Google Pixel Watch che porta sulla penultima generazione del suo smartwatch le watch face più recenti, quelle presentate insieme al modello di punta. Tutto avviene in modo ufficiale attraverso il Play Store, quindi non c’è nessuna operazione particolare da compiere.

Già durante l’estate si era parlato della possibilità di avere questi quadranti anche su Pixel Watch 4. In quel caso però serviva un passaggio in più, una soluzione abbastanza semplice ma comunque legata all’installazione manuale di un file APK. Adesso il discorso cambia perché è la stessa casa di Mountain View a rendere disponibili i contenuti con un normale aggiornamento, che si scarica come quello di qualsiasi altra applicazione.

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Quali quadranti di Pixel Watch 5 arrivano su Pixel Watch 4

Insieme a Pixel Watch 5 Google aveva portato al debutto nei mesi scorsi una serie di nuove watch face. Si tratta di Weave, Chronograph, Multicolor Reveal e Multicolor Modular, a cui si aggiunge un quadrante dedicato al cestista Stephen Curry. Quest’ultimo era stato inizialmente incluso nell’edizione speciale del nuovo orologio e quindi rappresentava una sorta di esclusiva per chi aveva scelto quella versione.

Con la nuova release dell’app, identificata dal numero di versione 4.2.12.989940186, tutte e cinque le watch face diventano disponibili anche sul modello precedente. Una volta completato l’aggiornamento basta scegliere tra Weave, Chronograph, Multicolor Modular, Multicolor Reveal e il quadrante di Stephen Curry per personalizzare il display di Pixel Watch 4 con lo stesso stile grafico della generazione più recente.

Il pacchetto però non si ferma ai soli quadranti. L’update porta con sé anche il generatore di quadranti basato sull’intelligenza artificiale di Google, una funzione che aveva esordito proprio con il nuovo smartwatch. Anche chi possiede il modello dell’anno precedente può quindi sfruttare l’IA per creare watch face su misura, una caratteristica che fino a poco tempo fa sembrava destinata solo all’ultima arrivata della famiglia.

Come aggiornare l’app Quadranti Google Pixel Watch

Per verificare la presenza della nuova versione dell’app Quadranti Google Pixel Watch bisogna passare direttamente dal Play Store installato a bordo dello smartwatch. Da lì è possibile controllare se l’aggiornamento è già pronto e avviarne il download senza dover passare per altre strade. Si tratta della stessa procedura usata per tutte le altre applicazioni dell’orologio, quindi non c’è nulla di complicato.

Va detto che la distribuzione non è ancora completa. Al momento il nuovo pacchetto con i quadranti di Pixel Watch 5 non risulta disponibile per tutti i possessori di Pixel Watch 4, ma il rilascio dovrebbe richiedere solo qualche ora di pazienza. Chi non trova ancora l’ultima versione nello store può semplicemente riprovare più tardi, quando il roll out avrà raggiunto un numero maggiore di dispositivi.

Restano invece escluse, almeno per ora, le generazioni più vecchie dell’orologio di Google. Non sono arrivate infatti notizie su un’eventuale estensione dei nuovi quadranti e del generatore basato sull’intelligenza artificiale ai modelli che hanno preceduto Pixel Watch 4.

Fonte: TecnoAndroid