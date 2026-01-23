PS3 fa un salto di qualità sull’emulazione: oltre il 70% dei giochi gira su RPCS3

Per anni l’emulazione di PlayStation 3 è stata considerata uno degli obiettivi più difficili da raggiungere nel mondo del retrogaming. L’architettura scelta da Sony per la sua console, complessa e poco convenzionale, ha rappresentato a lungo un muro quasi invalicabile anche per gli sviluppatori più esperti. Oggi, però, quel muro appare decisamente meno solido.

Gli ultimi dati pubblicati dal team di RPCS3 raccontano una storia diversa rispetto al passato. L’emulatore, frutto di anni di lavoro costante, ha raggiunto un traguardo significativo: oltre il 70% dei titoli PS3 è ora giocabile dall’inizio alla fine senza problemi bloccanti.

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I numeri spiegano meglio dei proclami

Guardando nel dettaglio la pagina di compatibilità ufficiale, emerge che 2.513 giochi su 3.562 hanno ottenuto lo stato Playable. In termini percentuali significa 70,55% dell’intera libreria PS3. Non si parla quindi di semplici avvii o schermate iniziali, ma di titoli che possono essere completati senza crash gravi o bug critici.

C’è poi una fascia intermedia che rappresenta il principale terreno di lavoro futuro. Circa il 26,59% dei giochi, pari a 947 titoli, rientra nella categoria Ingame: funzionano, ma presentano problemi di prestazioni o grafica tali da compromettere l’esperienza complessiva. Si tratta spesso di glitch visivi, cali di frame rate o errori che emergono nelle fasi avanzate.

Ancora più ridotto il gruppo dei titoli realmente problematici. Solo 101 giochi, ovvero il 2,48%, non superano la schermata iniziale. E c’è un dato che colpisce più di tutti: un solo gioco, pari allo 0,03%, risulta completamente non avviabile. In pratica, quasi l’intero catalogo PS3 è ormai riconosciuto e caricato dall’emulatore.

Un progresso reale, ma non definitivo

Questi numeri confermano che emulare PS3 non è più un tabù, come lo era in passato. Il lavoro su RPCS3 ha trasformato un progetto di nicchia in una piattaforma sempre più solida, al punto da spingersi anche verso nuovi contesti come Android.

Allo stesso tempo, parlare di emulazione perfetta sarebbe prematuro. Restano margini di miglioramento importanti sul fronte dell’ottimizzazione, soprattutto per quei titoli che funzionano ma non offrono ancora un’esperienza fluida. Il divario rispetto ad altre console, più semplici da emulare, non è del tutto colmato, ma la direzione intrapresa appare ormai chiara.