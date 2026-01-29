PS Plus Essential, Sony rivela i giochi inclusi a febbraio

Come ogni mese, il colosso del gaming Sony si appresta ad aggiornare il catalogo di videogiochi messi a disposizione dei suoi utenti abbonati ai vari piani in abbonamento a PlayStation Plus. In queste ultime ore, in particolare, l’azienda ha rivelato i nomi dei videogiochi che saranno inclusi per gli abbonati a PlayStation Plus Essential per il mese di febbraio 2026.

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PlayStation Plus Essential, Sony rivela i videogiochi che saranno inclusi a febbraio 2026

Gli utenti abbonati a PlayStation Plus Essential dovranno prepararsi per vedere arrivare sul catalogo diversi nuovi titoli. Come già accennato in apertura, infatti, il colosso del gaming Sony ha già rivelato i nomi dei videogiochi che arriveranno sul catalogo in questione, in particolare per il mese di febbraio 2026. Sono stati confermati per il momento 4 nuovi videogiochi per la piattaforma. Secondo quanto riportato, questi titoli saranno resi disponibili sul catalogo di PlayStation Plus Essential a partire dalla giornata del prossimo 3 febbraio 2026 e lo rimarranno per circa un mese, ovvero fino alla giornata del prossimo 1 marzo 2026.

PlayStation Plus Essential, videogiochi inclusi a febbraio 2026

Undisputed , disponibile per PS5

, disponibile per PS5 Subnautica Below Zero , disponibile per PS4 e per PS5

, disponibile per PS4 e per PS5 Ultros , disponibile per PS4 e per PS5

, disponibile per PS4 e per PS5 Ace Combat 7 Skies Unknown, disponibile per PS4

Ci troviamo di fronte a titoli di vario genere e che arricchiranno sicuramente il catalogo degli utenti abbonati a questo piano. Alcuni di questi erano stati svelati qualche giorno fa da alcuni leaks, ma ora l’azienda ha confermato ufficialmente i nomi. Mancano ora all’appello i videogiochi inclusi a febbraio 2026 per gli abbonati agli altri piani del colosso del gaming Sony, in particolare PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium.

Nel corso dei prossimi giorni è comunque molto probabile che l’azienda rivelerà qualche dettaglio e soprattutto qualche conferma in merito. Mel frattempo, ricordiamo che gli utenti potranno anche acquistare numerosi videogiochi a dei super prezzi su PlayStation Store, grazie alla favolosa promo delle Offerte di Fine Anno.