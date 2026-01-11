Promo DAZN: accesso Full a 29,99€ per sei mesi

DAZN ci riprova, e lo fa in un momento tutt’altro che casuale. Con l’inizio del nuovo anno e un calendario sportivo che non concede pause, la piattaforma ha lanciato una promozione pensata per attirare chi finora è rimasto alla finestra. Il piano Full mensile senza vincoli, infatti, viene proposto a 29,99 euro al mese per sei mesi, invece dei 44,99 euro previsti normalmente. Una differenza che si fa sentire, soprattutto se si considera che parliamo di quasi metà stagione sportiva coperta a prezzo ridotto. L’offerta è riservata ai nuovi abbonati, attivabile esclusivamente tramite il sito ufficiale di DAZN e con pagamento diretto, e resterà disponibile fino al 12 gennaio 2026, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto.

Serie A, Olimpiadi e tennis: DAZN prova a convincere i nuovi utenti

La formula scelta è quella della massima flessibilità, un punto su cui DAZN insiste da tempo dopo le polemiche degli anni passati. Il piano mensile non prevede vincoli di permanenza e può essere disdetto in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 giorni. Questo significa che, anche dopo aver richiesto la disdetta, il servizio continua a essere utilizzabile per un mese intero, senza costi aggiuntivi e senza dover restituire gli sconti già ottenuti. Una soluzione che strizza l’occhio a chi non vuole sentirsi “legato” e preferisce decidere di mese in mese.

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Accanto alla promo mensile restano ovviamente disponibili anche le versioni annuali del piano Full, che però al momento non beneficiano di sconti. Ci sono sia l’opzione con pagamento dilazionato in dodici rate, che comporta un vincolo di permanenza, sia quella con pagamento anticipato in un’unica soluzione. Scelte più rigide, pensate per chi è già convinto e vuole impegnarsi sul lungo periodo, magari risparmiando qualcosa rispetto al mensile standard, ma rinunciando alla libertà offerta dalla promozione attuale.

Il vero cuore dell’offerta, però, resta il catalogo. Con il piano Full si accede a tutto l’universo DAZN: la Serie A Enilive fino alla stagione 2028/2029, la Serie BKT fino al 2026/2027 e una buona fetta di calcio internazionale, dalla Liga spagnola alla FA Cup inglese. A questo si aggiungono gli sport extra calcio, che negli ultimi anni hanno acquisito sempre più spazio, dal tennis al basket, passando per volley, sport invernali e sport da combattimento. Un ruolo centrale lo giocano anche i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, insieme ai canali Eurosport aggiuntivi disponibili per un periodo limitato grazie all’accordo con Warner Bros. Discovery.

DAZN abbassa il prezzo e mette tutto lo sport a portata di click

Non è un caso che questa promozione arrivi proprio ora. L’inizio del 2026 è carico di appuntamenti: la Serie A entra nella sua fase più calda, la FA Cup regala come sempre sorprese, gli Australian Open aprono la stagione del grande tennis e, soprattutto, ci sono le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, un evento che DAZN può sfruttare grazie all’inclusione dei canali Eurosport. A completare il quadro c’è anche il ritorno di “Transfer by Fabrizio Romano”, dall’8 gennaio, con aggiornamenti continui sul calciomercato invernale, disponibile anche gratuitamente. Un modo per tenere gli utenti incollati allo schermo e, magari, convincere anche i più scettici a fare il grande passo.