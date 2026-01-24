Prezzi e disponibilità per la nuova generazione Arlo

Arlo ha presentato ufficialmente due nuove videocamere di sicurezza domestica. I modelli si chiamano Arlo Ultra 3 e Arlo Pro 6. Al momento nessuno dei due è disponibile in Italia. La distribuzione iniziale riguarda il mercato tedesco. Arlo Ultra 3 viene proposta a 299,99 euro. È previsto uno sconto del cinquanta percento con il piano AI Secure annuale. Il bundle da quattro unità raggiunge 899,99 euro. Arlo Pro 6 scende invece a 199,99 euro. Anche in questo caso lo sconto è legato all’abbonamento AI Secure. Il kit da quattro costa 499,99 euro.

I prezzi collocano chiaramente i due prodotti in fasce differenti. Ultra 3 rappresenta il vertice della gamma Arlo. Pro 6 si rivolge a un pubblico più ampio. L’azienda americana punta su un modello misto. Hardware avanzato e servizi in abbonamento lavorano insieme. Le funzioni di intelligenza artificiale non sono incluse di default. Il piano AI Secure costa 18,99 euro al mese. In alternativa è disponibile l’opzione annuale a 189,90 euro. L’abbonamento sblocca il riconoscimento avanzato degli eventi. Senza sottoscrizione restano attive solo le funzioni base. Arlo continua quindi a spingere sul cloud. Per chi preferisce l’archiviazione locale esiste una soluzione. Ultra 3 può essere acquistata insieme allo SmartHub. Questo accessorio abilita la registrazione interna. La strategia commerciale è ormai consolidata.

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Arlo: video HDR, intelligenza artificiale e sicurezza attiva

Dal punto di vista tecnico, Arlo Ultra 3 è la proposta più avanzata. Registra video in 4K HDR con angolo di visione di 180 gradi. L’inquadratura molto ampia riduce i punti ciechi. La resa è pensata per funzionare bene giorno e notte. L’intelligenza artificiale analizza le immagini in tempo reale. Il sistema riconosce persone, veicoli e animali. Può identificare anche pacchi e potenziali incendi. Gli avvisi vengono personalizzati in base alle preferenze dell’utente. L’obiettivo è ridurre le notifiche inutili. Ultra 3 integra un faro LED e una sirena. Sono presenti microfoni e altoparlanti per l’audio bidirezionale. La videocamera può quindi interagire con chi si trova davanti all’obiettivo.

Arlo Pro 6 si colloca un gradino sotto. Registra video in 2K+ HDR con angolo di 160 gradi. Supporta la visione notturna a colori. È presente uno zoom digitale fino a dodici volte. Il sistema può seguire automaticamente i soggetti in movimento. Anche qui troviamo faretto LED e sirena integrata. La connettività include Bluetooth e Wi-Fi dual band. Entrambi i modelli puntano su sicurezza attiva e deterrenza. La presenza di luci e suoni rafforza la protezione domestica. Arlo continua a investire sull’integrazione software. L’AI diventa il vero valore aggiunto della gamma. L’hardware fa da base a servizi sempre più sofisticati. Ultra 3 e Pro 6 segnano un’evoluzione chiara.