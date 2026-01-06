PosteMobile: il 2026 inizia con Creami Extra WOW 50 e prezzo sotto i 6€

In un mercato in cui le offerte mobili puntano sempre più spesso su numeri elevati di giga e meccanismi complessi, PosteMobile sceglie una strada diversa. Con Creami Extra WOW 50, l’operatore virtuale di Poste Italiane propone una soluzione lineare, pensata per chi cerca affidabilità, costi chiari e una dotazione equilibrata, senza dover inseguire promozioni temporanee o condizioni particolari.

Il cuore dell’offerta è un pacchetto completo che guarda alla quotidianità, mettendo al centro comunicazione e navigazione stabile.

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Una proposta essenziale ma ben calibrata

Creami Extra WOW 50 include minuti senza limiti verso tutti e sms illimitati, affiancati da 50 gb di traffico dati mensile in 4g+. La velocità di navigazione può arrivare fino a 300 Mbps, un valore che consente un utilizzo fluido delle principali applicazioni, dallo streaming alla navigazione web, passando per i servizi digitali più comuni.

Il prezzo è fissato a 5,99 euro al mese, una cifra che colloca l’offerta nella fascia più accessibile del mercato, pur mantenendo una struttura solida e priva di vincoli nascosti.

Nessuna limitazione sull’operatore di provenienza

Uno degli aspetti più interessanti di Creami Extra WOW 50 è l’assenza di restrizioni legate alla provenienza. La promozione può essere attivata da utenti di qualsiasi operatore, senza esclusioni o condizioni particolari. Questo rende l’offerta adatta sia a chi sta valutando un cambio sia a chi desidera semplicemente una tariffa più sostenibile nel tempo.

La semplicità della proposta è coerente con l’impostazione storica di PosteMobile, che punta a rendere l’accesso ai servizi mobili il più diretto possibile.

Attivazione flessibile e canali tradizionali

L’attivazione può avvenire in diverse modalità: online, direttamente in posta oppure al telefono con il supporto di un operatore. Questa varietà di canali rappresenta un valore aggiunto per chi preferisce un contatto diretto o un’assistenza più tradizionale, oltre alle procedure digitali.

Il costo di attivazione è pari a 10 euro una tantum e comprende anche la sim, senza spese aggiuntive. Una formula chiara, che permette di conoscere fin da subito l’investimento iniziale.