PosteMobile Creami Extra Wow 50 ora a soli 4,95 euro

L’operatore telefonico PosteMobile ha da poco deciso di prorogare la disponibilità di una delle sue offerte ma con una bella novità. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota con il nome di PosteMobile Creami EXTRA WOW 50 Top. Questa offerta è stata proposta già in precedenza, ma ora l’operatore ha deciso di riproporla ad un super prezzo scontato pari a soli 4,95 euro. Questo però sarà possibile soltanto attivando questa offerta online sul sito ufficiale.

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PosteMobile proroga ad un super prezzo l’offerta PosteMobile Creami EXTRA WOW 50 Top

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico PosteMobile ha prorogato la sua offerta ad un prezzo vantaggioso. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta nota con il nome di PosteMobile Creami EXTRA WOW 50 Top. Quest’ultima sarà infatti ora disponibile all’attivazione ad un prezzo scontato pari a soli 4,95 euro. Si tratta di un notevole risparmio, dato che in precedenza era proposta ad un prezzo pari a 5,99 euro.

Come già detto, però, l’offerta in questione sara disponibile all’attivazione solo online sul sito ufficiale dell’operatore. Il costo per il rinnovo sarà scalato direttamente dal credito residuo presente sulla scheda sim. Nello specifico, con l’offerta PosteMobile Creami EXTRA WOW 50 Top arriva ad includere ogni mese fino a 50 GB di traffico dati. La connettività massima per navigare sarà pari a 300 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload. Oltre a questo, l’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati da inviare verso tutti i numeri. Come già detto, tutto questo ad un costo molto ridotto di appena 4,95 euro al mese.

Secondo quanto riportato ufficialmente, l’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione fino alla giornata del prossimo 28 gennaio 2026. L’offerta sarà disponibile all’attivazione per i nuovi clienti dell’operatore. L’offerta non sarà però disponibile all’attivazione per i già clienti dell’operatore telefonico.