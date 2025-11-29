Poste Mobile sorprende tutti con un’offerta esagerata

Al giorno d’oggi tutti noi abbiamo bisogno senza dubbio di una promozione telefonica da utilizzare per poter godere di minuti, SMS e gigabyte di traffico dati che ci permettono ovviamente tramite il nostro smartphone di svolgere tutte le attività che la nostra routine digitale giornaliera comporta, ovviamente usufruire di gigabyte per navigare essenziale poiché i nostri smartphone, ovviamente lontano dal web domestico, hanno bisogno della connessione dati per permetterci di svolgere tutto ciò che desideriamo.

Di conseguenza è assolutamente importante attivare un’offerta che rispecchi e soddisfi i nostri bisogni, soprattutto per quanto riguarda appunto la navigazione, non a caso i provider telefonici hanno cataloghi di offerte davvero molto ricchi che ci permettono di scegliere tra varie opzioni pensate per l’appunto per accontentare chiunque, sicuramente tra questi un nome che merita attenzione è quello di poste mobile dal momento che da diversi anni garantisce offerte di ogni genere per accontentare chiunque.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Oggi vi proponiamo un’offerta lanciata dall’operatore tinto di giallo pensata per coloro che hanno bisogno davvero di tantissimi giga, l’offerta è disponibile direttamente sul sito ufficiale ed è attivabile online, scopriamo tutti i dettagli.

Tanti giga per navigare

L’offerta di cui parliamo oggi al prezzo di 11,99 € al mese garantisce 300 GB di traffico dati in connettività 4G con minuti ed SMS completamente illimitati, la promozione ha un costo di attivazione pari a 10 € e la prima ricarica da fare equivale a 15 €, ovviamente da quest’ultima potrete scalare il costo della prima mensilità, ovviamente la promozione può essere attivata online con la spedizione della Sim direttamente a casa vostra oppure presso un punto poste italiane, dove la Sim vi verrà consegnata direttamente a mano, se volete abilitare la connettività 5G poi potete farlo pagando un supplemento mensile di tre euro al mese al momento dell’attivazione, se avete bisogno di navigare davvero senza nessun tipo di preoccupazione, questa offerta sicuramente fa per voi.