Poste Mobile: offerta esagerata per chi non bada a spese

Un bisogno che accomuna tutti gli utenti dotati di uno smartphone senza alcun dubbio è quello di una promozione in grado di soddisfare le esigenze da tale punto di vista, nello specifico non possono mai mancare minuti, SMS e gigabyte di traffico dati per navigare dal momento che questi elementi ci permettono di restare connessi con la nostra vita digitale in modo facile e veloce.

Ogni utente infatti cerca sempre l’offerta più adatta alle sue necessità per poi scegliere di attivarla, i provider telefonici ovviamente garantiscono cataloghi ampi e caratterizzati da offerte diverse tra loro pensate per accontentare tutti quanti, ovviamente le offerte sono diverse e servono proprio a venire incontro alle diverse necessità di chi durante il mese ha bisogno di determinate caratteristiche, oggi vi portiamo un’offerta decisamente senza mezzi termini di poste mobile che punta nello specifico ad offrire tantissimi giga per navigare durante l’arco della fatturazione.

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Davvero tanti giga

L’offerta di oggi garantisce al prezzo di 11,99 € al mese la bellezza di 300 GB di traffico dati in connettività 4G con minuti limitati verso tutti ad SMS illimitati verso tutti, l’offerta può essere attivata con una mente sul sito ufficiale di poste mobile pagando 10 € come costo di attivazione e includendo 15 € come costo di prima ricarica dai quali potrete poi scalare il costo per la prima mensilità dell’offerta,in tal caso la Sim vi verrebbe inviata direttamente a casa vostra mentre nel caso doveste scegliere di attivare la promozione direttamente presso un punto poste italiane, la Sim vi verrebbe consegnato immediatamente al momento dell’attivazione, sicuramente si tratta di un’offerta pensata per coloro che hanno bisogno davvero di tanti giga per navigare durante il mese, per di più se avete bisogno della connettività 5G, quest’ultima è attivabile a parte pagando un supplemento di tre euro in più sul costo dell’offerta ogni mese.