Poste Mobile: nuova offerta per chi consuma tanti giga ogni mese

Al giorno d’oggi, un bisogno primario di tutti gli utenti sicuramente è quello di attivare un’offerta telefonica sul proprio numero di cellulare, l’offerta infatti garantisce minuti, SMS ma soprattutto gigabyte di traffico Internet che permettono ovviamente di navigare quando si è lontani dal Wi-Fi domestico, mento ormai imprescindibile per tutti noi per restare connessi con la nostra vita digitale.

Ogni utente di conseguenza ha bisogno mensilmente di un discreto quantitativo di giga in grado di soddisfare le sue esigenze da questo punto di vista, i giga infatti ci permettono di svolgere le attività che desideriamo senza troppe preoccupazioni, ma ovviamente devono essere sufficienti a coprire l’intero mese prima del rinnovo successivo, ecco che dunque i provider hanno cataloghi di offerte e variegati pensati proprio per soddisfare tutte le esigenze di ogni tipologia di consumatore.

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Oggi vi parliamo di un’offerta lanciata da poste mobile per coloro che hanno bisogno davvero di tanti giga durante l’arco del mese, la promozione infatti include tutto il necessario per un’esperienza priva di preoccupazioni dal momento che i giga abbondano in modo davvero importante, scopriamo i dettagli.

Tanti giga per navigare

L’offerta di cui vi parliamo oggi ad un prezzo di 11,99 € al mese vi permette di accedere a 300 GB di traffico dati in connessione 4G con minuti illimitati verso tutti ed SMS i limitati verso tutti, l’attivazione dell’offerta si articola in un costo di attivazione di 10 € con una prima ricarica da 15 € dalla quale potrete già scalare il credito per la prima mensilità della promozione, per di più se volete attivare la connettività 5G potete farlo pagando un ulteriore supplemento mensile di tre euro, l’offerta può essere attivata direttamente dal sito ufficiale dell’operatore tinto di giallo e la Sim vi verrebbe spedita direttamente a casa oppure potete recarvi presso un qualsiasi punto poste italiane ed effettuare l’attivazione direttamente lì, in tal caso, la Sim vi verrebbe consegnata al momento.