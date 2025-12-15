Poste Mobile: l’offerta da 300Gb scende di prezzo

Utenze è dotato di uno smartphone al giorno d’oggi ha bisogno senza dubbio di una promozione che gli permetta di svolgere tutte le attività di cui ha bisogno durante l’arco della giornata, dal pubblicare una foto sui social fino ad effettuare una call di lavoro quando è necessario, gli smartphone infatti ci permettono di svolgere tutte queste attività lontani da casa a patto però di avere un’offerta telefonica attiva sul nostro numero che garantisca minuti, SMS ma soprattutto gigabyte di traffico dati.

Di conseguenza, ogni utente sottoscrive un’offerta adatta alle sue esigenze da questo punto di vista in modo da poter fare ciò di cui ha bisogno durante tutta la durata del mese di fatturazione, le offerte ovviamente sono varie e sono pensate per accontentare un po’ tutti quanti, sul web infatti i cataloghi dei vari provider sono farciti di opzioni pensate per tutti quanti.

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Oggi vi portiamo un’offerta lanciata dall’operatore poste mobile e pensa per coloro che hanno bisogno davvero di tanti giga per poter navigare durante il mese, l’offerta era già disponibile ad un prezzo che però ora in concomitanza delle festività natalizie si è abbassato in modo importante.

Tanti giga per navigare

L’offerta di cui parliamo oggi garantisce la bellezza di 300 GB di traffico dati in connessione 4G con minuti ed SMS completamente illimitati, l’offerta ha un costo di 9,99 € al mese con un costo di attivazione di 10€ e un costo di prima ricarica pari a 15 € dalla quale ovviamente potrete scalare il prezzo per la prima mensilità, per di più la connessione 5G è disponibile pagando un supplemento mensile di tre euro al costo dell’offerta, quest’ultima è attivabile direttamente online sul sito ufficiale dell’operatore oppure presso un punto poste italiane vicino a voi, ovviamente nel secondo caso la Sim vi verrebbe consegnata immediatamente mentre nel primo vi verrebbe spedita direttamente a casa una volta inserito il vostro indirizzo in modo completamente gratuito.