Poste Mobile: giga in abbondanza ogni mese con questa promo

Al giorno d’oggi, ogni utente sicuramente all’interno del proprio telefono dispone di un numero sul quale ha attivato una promozione telefonica necessaria per restare connessi con la propria vita digitale quando si è lontani dal Wi-Fi domestico, l’offerta infatti rappresenta un baluardo assolutamente importantissimo poiché ci permette di svolgere tutte le attività connesse alla nostra routine digitale, senza nessun tipo di problema.

Ogni utente di conseguenza attiva l’offerta telefonica che è meglio si adatta alle sue necessità, da coloro che hanno bisogno semplicemente di chiamare senza troppi problemi a coloro che ovviamente devono navigare sul web in modo consistente e continuativo, proprio questi ultimi ovviamente optano per promozioni dedicate soprattutto alla navigazione con tantissimi giga inclusi mensilmente.

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Proprio per questo, se fate parte di questa categoria di utenti, potrebbe farvi comodo l’offerta lanciata da poste mobile all’interno del proprio sito ufficiale, si tratta di una promozione pensata per coloro che hanno bisogno davvero di tantissimi giga ogni mese e dunque vogliono navigare senza preoccupazioni, scopriamo insieme che cosa offre.

Tanti giga per navigare

L’offerta lanciata dall’operatore tinto di giallo garantisce la bellezza di 300 GB di traffico dati in 4G con minuti ad SMS completamente illimitati verso tutti, l’offerta avrà un costo di 11,99 € al mese con un prezzo di attivazione di 10 € e una prima ricarica da effettuare di almeno 15 € dalla quale potrete poi sottrarre il costo per la prima mensilità, in più se volete disporre della connettività 5G, quest’ultima può essere attivata con un supplemento mensile di tre euro al mese sul costo dell’offerta.

L’offerta può essere attivata comodamente sul sito ufficiale dell’operatore per poi ricevere la Sim fisica direttamente a casa oppure potete effettuare l’attivazione all’interno di un punto di poste italiane dove ovviamente la Sim vi verrebbe consegnata immediatamente una volta completate tutte le operazioni di attivazione, se avete bisogno di tanti giga quest’offerta sicuramente è un’ottima opzione.