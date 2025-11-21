Iliad lancia Giga 200 e per chi vuole molti dati e pochi vincoli

Iliad continua a puntare su offerte semplici e prive di sorprese, e lo fa con la proposta Giga 200, pensata per chi vuole molti dati senza rischiare spese impreviste. Il piano costa 9,99 euro al mese e comprende 200GB utilizzabili in 4G, 4G+ e 5G, insieme a minuti e messaggi senza limiti. L’attivazione richiede un pagamento iniziale per la SIM, ma una volta completato il processo l’utente ottiene un servizio che non cambierà mai.

Iliad: un modello di gestione che elimina i costi nascosti

L’accesso al 5G dipende dalla copertura e dallo smartphone utilizzato, ma dove disponibile permette una velocità superiore rispetto al 4G tradizionale. La navigazione resta comunque stabile anche quando la rete non offre la banda più recente. La struttura dell’offerta include servizi che altrove vengono proposti pagando un sovraprezzo e consente agli utenti di gestire il piano senza difficoltà. Chi viaggia nei paesi dell’Unione Europea può usare minuti e messaggi senza limiti e dispone anche di 13GB dedicati per la navigazione. L’offerta resta valida anche per chiamate verso più di 60 destinazioni internazionali, un vantaggio concreto per chi ha contatti all’estero.

Uno degli obiettivi principali di Iliad è ridurre la complessità percepita dagli utenti e offrire un’esperienza chiara. Per questo motivo la navigazione si blocca in automatico quando si superano i 200GB. Il cliente così può scegliere di continuare solo se dà un consenso esplicito. Questa decisione permette di evitare addebiti non attesi e mantiene trasparente ogni fase dell’uso quotidiano. Tutti i servizi indispensabili risultano inclusi e non comportano costi extra nel corso del mese. La segreteria telefonica è gratuita e può essere gestita direttamente dallo smartphone. Lo stesso vale per il controllo del credito residuo e per le opzioni legate alla portabilità del numero. La SIM supporta il VoLTE, che consente di effettuare chiamate in qualità elevata sulla rete 4G, una funzione utile quando la copertura 5G non è disponibile. L’hotspot è incluso senza limiti e può essere usato per collegare tablet o computer portatili durante gli spostamenti. L’attivazione del piano richiede pochi passaggi e può essere completata online o nei punti vendita autorizzati.