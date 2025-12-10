Postazione smart su Aliexpress: Sedia gaming e mini PC sotto i 150€

AliExpress spinge forte sul tech natalizio con sconti fino al 71% su categorie che spaziano dal mini PC alla sedia ergonomica, dalla console retro al TV Box. Niente occasioni esclusivissime, solo offerte mirate per chi vuole aggiornare la propria dotazione domestica con un budget sotto i 150 euro.

Mini PC MLLSE G2 Pro – Intel N150, 12GB RAM, 512GB SSD

Basta torre ingombrante e ventole rumorose. Il G2 Pro monta l’Intel N150 con 12GB di LPDDR5 e un SSD da 512GB. Le dimensioni sono quelle di un libro, permettendoti di nasconderlo dietro il monitor e liberare la scrivania da qualsiasi disordine.

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Windows 11 Pro arriva preinstallato insieme a WiFi 5 e Bluetooth 5.0. Perfetto per videochiamate, fogli di calcolo, streaming 4K e attività quotidiane senza lag o blocchi. Un investimento che trasforma una postazione in un ambiente produttivo mobile, comodo anche da portare magari nella vostra seconda casa, in queste festività natalizie.

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Monitor Gaming KTC 27″ – 2K, 180Hz, Fast-IPS, HDR 400

Pannello Fast-IPS da 27 pollici con risoluzione 2K (2560×1440) e refresh a 180Hz. Il tempo di risposta tocca l’1ms GtG, che di fatto azzerano sfocature e glitch anche durante sessioni intense. HDR 400 alza il contrasto e spinge i colori fino al 133% dello spazio sRGB, rendendo ogni frame nitido e realistico.

Adaptive Sync copre sia FreeSync che G-Sync. Il risultato è un’immagine fluida, adatta per qualsiasi gioco dove i tempi di reazione decidono tra una vittoria e una sconfitta. Luminosità tipica a 450 cd/m² assicura leggibilità anche in stanze molto illuminate.

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Sedia Ufficio Durrafy – Ergonomica, Poggiatesta Regolabile, 150kg

Il poggiatesta regolabile e la geometria ergonomica mantengono colonna e cervicale nella curvatura corretta, prevenendo rigidità e dolori anche dopo ore consecutive. Rivestimento in mesh traspirante per evitare l’accumulo di calore durante le giornate più calde. Una sedia promette di eliminare le distrazioni legate a questi fastidi fisici, permettendo di mantenere alta la concentrazione senza interruzioni inutili.

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Xiaomi TV Box S 3ª Gen – 4K UHD, Dolby Vision, Google TV

Trasforma qualsiasi televisore, anche datato, in uno smart hub 4K. Il processore Quad-Core A55 spinge fino a 2,5GHz affiancato da 2GB di RAM e 32GB di storage, garantendo fluidità nell’interfaccia Google TV. Dolby Vision e HDR10+ gestiscono contrasti e colori in maniera ottimale.

WiFi 6 e Bluetooth 5.2 completano il quadro della connettività. Google Assistant integrato ti permette di controllare tutto con la voce, dimentica di scrivere il titolo del film che vuoi guardare per intero.

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Console Retro R36S Plus – Schermo IPS 4″, Linux 64-bit

Forma che ricorda tanto il classico Gameboy Color, schermo IPS da 4 pollici, , perfetto per godersi i classici pixelati senza rinunciare alla qualità visiva. Sistema Linux 64-bit (ARKOS 2.0) che garantisce compatibilità con decine di emulatori, rendendo configurazione e gestione libreria estremamente fluide.

Formato tascabile per avere sempre con sé centinaia di titoli. Perfetta per riempire tempi morti in treno, sala d’attesa o pausa pranzo. Un console personale portatile che riaccende la nostalgia e funziona senza complicazioni o inutili configurazioni.

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