Polestar chiude il 2025 con vendite retail record

Il 2025 si chiude con numeri da record per Polestar. Ha registrato il miglior risultato di sempre in termini di vendite retail. Consegnate circa 60.119 vetture a livello globale, segnando una crescita del 34% rispetto al 2024.

Solo nel quarto trimestre dell’anno, Polestar ha totalizzato 15.608 auto vendute. Un incremento del 27% su base annua, che conferma un trend positivo nonostante il mercato complesso.

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Un anno chiave per la crescita del brand

Secondo Michael Lohscheller, CEO di Polestar, il risultato assume un valore ancora maggiore se letto alla luce delle difficoltà del settore: “In termini di volumi di vendite retail, il 2025 è stato il miglior anno di sempre per Polestar, nonostante condizioni di mercato complicate. Stiamo guadagnando quote e superando nelle vendite diversi marchi storici in alcuni mercati europei chiave.”

Un risultato che, secondo Lohscheller, è frutto di più fattori: l’espansione della rete commerciale, cresciuta di oltre il 50% nel corso dell’anno, una gamma prodotti sempre più completa e il lavoro del team a livello globale. Precisiamo che la crescita della rete di vendita esclude la Cina.

Italia in forte accelerazione

Il trend riguarda anche il mercato italiano. Polestar Italia ha infatti registrato una crescita del 65% delle vendite rispetto all’anno precedente. Elettra Benelli, Managing Director di Polestar Italia, sottolinea il ruolo della strategia distributiva:

“Continuiamo a concentrarci sul rendere l’esperienza del brand sempre più accessibile e diretta attraverso lo sviluppo dei Polestar Space. Una rete diffusa, un’offerta chiara e servizi dedicati alla mobilità elettrica sono alla base dei risultati ottenuti e di quelli che vogliamo raggiungere.”

Vendite retail: i numeri del quarto trimestre 2025

15.608 vetture

+27% rispetto al Q4 2024

Intero anno 2025

60.119 vetture

+34% rispetto al 2024

I dati di vendita retail sono, ovviamente, stimati e potrebbero essere soggetti a successivi adeguamenti.

Appuntamento strategico a febbraio

Polestar ha annunciato un aggiornamento strategico dedicato ai principali sviluppi di prodotto e alle prospettive finanziarie, in programma per il 18 febbraio 2026 alle ore 13:00 CET. L’evento sarà trasmesso in live streaming e reso disponibile sul sito Investor Relations della società.

La gamma di prodotti oggi comprende Polestar 2, 3, 4 e 5, e modelli in arrivo come la Polestar 6 e la Polestar 7. Il brand punta a consolidare la propria presenza nel mondo. Parallelamente prosegue l’impegno sulla sostenibilità, con l’obiettivo di ridurre del 50% le emissioni per veicolo entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2040.