Polaris rivoluziona la chirurgia oculare con precisione robotica

Quando pensiamo alla chirurgia, soprattutto a quella che tocca i nostri occhi, l’ultima cosa che vorremmo è un errore, anche il più minuscolo. Parliamo di strutture trasparenti, spessori che si misurano in un batter d’occhio e tessuti che non ammettono la minima imprecisione. Ebbene, è proprio qui che sta per arrivare il game changer che stavamo aspettando. La chirurgia oculare sta entrando in una nuova, fantascientifica era, e la star di questo cambiamento si chiama Polaris, un sistema robotico che sembra uscito da un film di fantascienza, sviluppato alla prestigiosa UCLA.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Polaris cambia le regole della cataratta

Qualche giorno fa, Polaris ha compiuto un passo da gigante: il suo primo intervento di cataratta su pazienti umani. E la cosa che fa spalancare gli occhi è la sua precisione: parliamo di 50 micron, cioè 0,05 millimetri. Per dare un’idea, è lo spessore di un capello umano, se non meno! Con una delicatezza così estrema, il robot sta aprendo porte che finora erano chiuse, prospettive inimmaginabili per l’operazione di cataratta. Nonostante sia tra le più comuni al mondo, con circa 26 milioni di interventi all’anno, la cataratta resta la principale causa di cecità globale, colpendo quasi 94 milioni di persone. Ogni volta che un chirurgo entra in sala operatoria per rimuovere quel cristallino opacizzato, è una danza di movimenti critici, e il minimo tremore può fare la differenza.

Qui entra in scena il futuro. Polaris, messo a punto da Horizon Surgical Systems, uno spin-off dell’ateneo californiano, non è lì per sostituire il medico, ma per elevarlo a una potenza mai vista. L’équipe, che ha lavorato a stretto contatto con chirurghi di fama come Uday Devgan e David Lozano Giral, ha affidato al robot le fasi più complesse e delicate dell’operazione: dalle incisioni iniziali sulla cornea fino alla rimozione del cristallino malato. Ma attenzione: il chirurgo non è seduto a sorseggiare un caffè. Controlla tutto da un cockpit avveniristico, osservando il campo operatorio in 3D con informazioni e dati che si sovrappongono in tempo reale, guidando gli strumenti robotici con interfacce tattili. È come pilotare un drone supersofisticato per salvare la vista.

Chirurgia oculare potenziata dall’AI

Accanto ai pazienti, i bracci robotici hanno lavorato con una compostezza e una precisione documentata di appena 0,053 millimetri. Un margine di errore che la mano umana, anche la più esperta, fatica a replicare con costanza, giorno dopo giorno. Questo traguardo non è arrivato per caso, ma è il frutto di un decennio intero di lavoro congiunto tra ingegneri e medici, un connubio tra intelligenza artificiale, robotica avanzata e l’esperienza clinica di chi conosce ogni curva e fibra dell’occhio umano. La Horizon, fondata da una squadra di luminari, è riuscita a integrare i talenti più freschi dai laboratori universitari in un team interdisciplinare che ha saputo portare il meglio della tecnologia in sala operatoria.

Il primo studio è andato a buon fine, il che significa che il team di Horizon è già proiettato in avanti: perfezionare Polaris, avviare nuove, ampie sperimentazioni cliniche e, cruciale, affrontare la trafila regolatoria per far sì che il robot non sia più un prototipo da laboratorio, ma uno strumento di routine nelle sale operatorie di tutto il mondo. Quello che stiamo vedendo non è l’arrivo dei robot che rubano il lavoro ai chirurghi, ma l’inizio di una collaborazione. La mano e l’esperienza del medico vengono amplificate dalla precisione infinitesimale della macchina. Ogni gesto, anche il più delicato, diventerà più sicuro, l’intervento meno rischioso, e l’accuratezza generale salirà a livelli che, fino a ieri, potevamo solo sognare. Il futuro della vista, insomma, è appena diventato estremamente più nitido.