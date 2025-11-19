Un robot nei vasi cerebrali: una svolta per la neurochirurgia

C’è qualcosa di sorprendentemente silenzioso nei veri passi avanti della medicina: non nascono quasi mai davanti alle telecamere, ma dentro una sala operatoria in cui tutti trattengono il fiato. È quello che è successo a Panama City, dove tre pazienti con aneurismi cerebrali complessi sono stati trattati con l’aiuto di un sistema robotico sviluppato dalla statunitense XCath. La notizia sta rimbalzando ovunque, perché non si parla di un test su banco o dell’ennesima promessa futuristica, ma della prima volta in assoluto in cui un robot triaxiale ha navigato dentro i vasi del cervello umano per un vero trattamento neurointerventistico.

XCath EVR: il robot che ha superato i confini del cervello umano

Nella sala operatoria della Panama Clinic, il neurointerventista Vitor Mendes Pereira ha lavorato fianco a fianco con il principal investigator locale, Anastasio Ameijeiras Sibauste. Davanti a loro c’era il sistema EVR, una piattaforma robotica che controlla microcateteri e guide endovascolari come se avesse dita invisibili capaci di muoversi all’interno dei vasi più tortuosi. I medici parlano di una precisione inferiore al millimetro, un dettaglio che, in un’area come quella cerebrale, fa davvero la differenza tra una procedura riuscita e un rischio enorme. È una specie di danza tecnica in cui ogni minimo movimento cambia il finale.

Durante gli interventi sono stati posizionati stent flow-diverter e dispositivi intrasacculari provenienti da produttori diversi, e questo elemento elimina una delle principali perplessità iniziali: il robot non funziona solo con un unico set proprietario di strumenti, ma si integra già con molte tecnologie attuali. Due procedure sono state eseguite a poche ore di distanza nello stesso blocco operatorio, usando una normale angiografia monoplana. Non è un dettaglio marginale: significa che questa tecnologia può entrare negli ospedali senza sconvolgerne la struttura o richiedere apparecchiature fantascientifiche.

Telerobotica in azione: tre aneurismi trattati con successo

Ogni anno gli aneurismi cerebrali causano circa mezzo milione di morti nel mondo, e spesso arrivano senza preavviso. Da tempo si cerca un modo per rendere questi interventi più sicuri e accessibili, anche perché richiedono mani esperte e una formazione lunga, che pochi riescono a completare. Pereira sottolinea come l’assistenza robotica possa garantire una precisione più costante, riducendo gli errori nei momenti più delicati della procedura. E forse, un giorno, potrebbe aiutare anche i giovani specialisti a raggiungere prima un livello tecnico elevato, democratizzando una competenza oggi limitata a pochissimi.

Per Panama questo passo avanti ha un peso simbolico importante. Ameijeiras Sibauste racconta come la regione stia diventando un punto di riferimento per l’innovazione sanitaria, un luogo in cui collaborazioni internazionali e tecnologia avanzata riescono a incontrarsi. Ed è proprio qui che entra in scena uno degli aspetti più affascinanti del sistema EVR: la possibilità del controllo remoto. Pereira aveva già testato la telerobotica nel 2024, guidando da Abu Dhabi una simulazione in Corea del Sud, e nel 2025 è stato eseguito un primo intervento vascolare su animale. Gli interventi a distanza su pazienti reali restano una sfida, certo, ma ogni nuovo risultato sembra avvicinare quel futuro in cui la geografia non sarà più un ostacolo per ricevere cure salvavita.