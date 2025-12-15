Poco X8 e Poco F8, debutto ufficiale cancellato?

Il noto produttore tech Poco avrebbe dovuto presentare a breve diversi nuovi smartphone di rilievo. Due di questi sono Poco X8 e Poco F8, ma a quanto pare sembra che l’azienda abbia deciso di cambiare i suoi piani. Secondo quanto è emerso, infatti, sarebbe stato cancellato il debutto ufficiale di questi due modelli. Al loro posto, sembra che l’azienda presenterà ufficialmente altri dispositivi, almeno stando ad un nuovo report emerso in rete in queste ore.

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Poco X8 e Poco F8 non saranno annunciati, ecco gli smartphone in arrivo

Secondo un nuovo report emerso in rete, il produttore tech Poco avrebbe deciso di cancellare il debutto di due suoi smartphone, ovvero Poco X8 e Poco F8. I rumors emersi nelle scorse settimane, avevano suggerito l’arrivo di questi due dispositivi, ma sembra che l’azienda abbia deciso di puntare su altri modelli. Secondo un nuovo report, infatti, l’azienda avrebbe intenzione di annunciare un nuovo smartphone della gamma Poco M8 e due ulteriori modelli della gamma Poco X8. Tutti questi modelli sembrano che saranno rispettivamente delle versioni re-branded di altri smartphone a marchio Redmi. Come riportano i colleghi di Gizchina.com, questi sono i modelli in arrivo:

Poco M8 5G : sarà una versione re-branded di Redmi Note 15 5G

: sarà una versione re-branded di Redmi Note 15 5G Poco M8 Pro 5G: sarà una versione re-branded di Redmi Note 15 Pro+ 5G

sarà una versione re-branded di Redmi Note 15 Pro+ 5G Poco X8 Pro : sarà una versione re-branded di Redmi Turbo 5

: sarà una versione re-branded di Redmi Turbo 5 Poco X8 Pro Max: sarà una versione re-branded di Redmi Turbo 5 Pro Max.

L’ultimo modello dell’elenco potrebbe essere destinato per il solo mercato cinese. Per quanto riguarda il prossimo Poco X8 Pro, poi, i rumors parlano inoltre dell’arrivo di una possibile edizione speciale dedicata ad uno dei personaggi più amati dell’universo della Marvel, ovvero Iron Man.

Per il momento, comunque, non abbiamo nessuna conferma ufficiale da parte dell’azienda di queste informazioni. Staremo a vedere come andranno le cose.