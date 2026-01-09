POCO M8 Series rinnovata per un intrattenimento immersivo

POCO aggiorna in modo deciso la sua M Series e presenta ufficialmente POCO M8 5G e POCO M8 Pro 5G, due smartphone pensati per chi cerca intrattenimento completo, autonomia elevata e prestazioni solide senza salire di prezzo. Dopo l’ingresso nel segmento premium con la serie F8, il brand punta ora a ridefinire l’offerta di fascia media.

“Con la nuova M Series abbiamo alzato l’asticella: volevamo portare esperienze di livello superiore nell’uso quotidiano”, ha spiegato Kang Lou, Senior Product Marketing Manager di POCO Global.

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POCO M8 Pro 5G: autonomia e multimedia al centro

Il POCO M8 Pro 5G è il modello più avanzato della gamma e mette al primo posto l’intrattenimento. Il cuore del dispositivo è una batteria al silicio-carbonio da 6.500 mAh, pensata per mantenere prestazioni affidabili nel tempo e supportata da ricarica rapida HyperCharge da 100 W, che permette una ricarica completa in circa 40 minuti. Non manca nemmeno la ricarica inversa.

Display e audio da categoria superiore

Il pannello è un AMOLED CrystalRes Flow da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K e una luminosità di picco che raggiunge i 3.200 nit, rendendolo ben leggibile anche all’aperto. Il supporto a Dolby Vision e HDR10+, insieme alle certificazioni TÜV per la protezione degli occhi, completa un comparto visivo pensato per lunghe sessioni di streaming e gaming.

Sul fronte audio, i doppi altoparlanti con Dolby Atmos e Hi-Res Audio garantiscono un suono potente e bilanciato, con un volume che può arrivare fino al 400%.

Prestazioni e raffreddamento

Sotto la scocca troviamo la piattaforma Snapdragon 7s Gen 4, capace di superare il milione di punti su AnTuTu. Per la prima volta sulla serie M arriva il sistema di raffreddamento POCO IceLoop a liquido, utile per mantenere le prestazioni stabili anche sotto stress.

Fotocamera con OIS e funzioni AI

Il comparto fotografico del M8 Pro è guidato da un sensore principale 50 MP Light Fusion 800 con stabilizzazione ottica, affiancato da una fotocamera frontale da 32 MP. Torna anche la registrazione 4K a 30 fps, con supporto HDR. Le funzioni AI aiutano sia nello scatto che nell’editing, rendendo il dispositivo adatto anche a contenuti social e creativi.

Design resistente e certificazioni complete

POCO M8 Pro 5G mantiene un profilo sottile (8,31 mm) e un design curato, con vetro Gorilla Glass Victus 2, struttura rinforzata e certificazioni IP66, IP68, IP69 e IP69K, oltre al supporto Wet Touch per l’uso con mani bagnate.

POCO M8 5G: leggero, sottile e pensato per tutti i giorni

Il POCO M8 5G è pensato per chi vuole uno smartphone maneggevole ma completo. È il più sottile mai realizzato nella M Series, con soli 7,35 mm di spessore e 178 grammi di peso.

Schermo AMOLED e audio immersivo

Anche qui troviamo un display Flow AMOLED da 6,77” a 120 Hz, con luminosità fino a 3.200 nit e supporto HDR. I doppi altoparlanti con Dolby Atmos garantiscono un’esperienza audio convincente, con volume potenziato fino al 300%.

Prestazioni equilibrate

Il processore è lo Snapdragon 6 Gen 3, che assicura fluidità nell’uso quotidiano e nel gaming leggero. La batteria da 5.520 mAh con ricarica rapida da 45 W completa un profilo pensato per durare tutta la giornata.

Prezzi e disponibilità in Italia

Entrambi i modelli sono disponibili dall’8 gennaio su Mi.com e Amazon.

POCO M8 Pro 5G

8 GB + 256 GB: 309,99 € (invece di 349,90 €)

12 GB + 512 GB: 359,90 € (invece di 399,90 €)

POCO M8 5G

8 GB + 256 GB: 229,99 € (invece di 269,90 €)

8 GB + 512 GB: 259,90 € (invece di 299,90 €)

Su Mi.com sono previsti ulteriori sconti e promozioni su caricabatterie rapidi.