POCO F8 Pro e Ultra: le caratteristiche emerse con l’annuncio ufficiale

L’introduzione dei nuovi modelli F8 Pro e F8 Ultra offre un quadro chiaro delle ambizioni di POCO, soprattutto grazie alla collaborazione con Bose. Elemento che amplia l’orizzonte tecnologico della serie e posiziona i dispositivi come soluzioni orientate sia alle prestazioni sia all’intrattenimento multimediale. L’attenzione si concentra in particolare su POCO F8 Ultra, progettato attorno alla piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite gen 5. Le ottimizzazioni del chipset VisionBoost D8 introducono funzionalità come Smart Frame Rate a 120 FPS, Super Resolution fino a 1,5K e miglioramenti dedicati all’HDR nei videogiochi. Il modulo GEX, che abilita l’AI Super Resolution, mostra una cura specifica nei confronti dei titoli mobile più popolari. Mentre la tecnologia WildBoost Optimization lavora sul bilanciamento del carico tra CPU e GPU per contenere consumi e surriscaldamento.

Nuovi modelli F8 e Pro e Ultra di POCO: ecco i dettagli

Un elemento chiave nella gestione delle prestazioni è il sistema di raffreddamento LiquidCool con IceLoop 3D. Quest’ultimo nel modello Ultra adotta una soluzione a doppio canale e doppio strato. L’obiettivo è garantire stabilità anche nei contesti prolungati. Come dimostrano i dati su frame rate e consumi registrati in sessioni di gioco a 120 FPS. L’ottimizzazione del frame rate basso dell’1% conferma l’attenzione verso la fluidità percepita. Parametro sempre più rilevante nelle analisi sulle performance dei dispositivi mobile dedicati ai videogiochi.

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La parte frontale del dispositivo è dominata dal display OLED HyperRGB da 6,9 pollici. Dotato per la prima volta di materiale luminescente M10, promette efficienza energetica e luminosità migliorata. La stessa cura emerge nel comparto audio, dove il sistema a triplo speaker con architettura 2.1 canali si combina con i profili sonori sviluppati da Bose. Differenziati tra Dynamic e Balanced per rispondere a diversi contesti d’ascolto.

Sul piano fotografico, il sensore principale Light Fusion 950 da 50MP introduce accorgimenti che puntano a ridurre flare e riflessi. Mentre la tele periscopica offre zoom ottico 5x e funzioni dedicate come Motion Capture e Super Moon. Il software supporta, inoltre, modalità avanzate, tra cui scatti dinamici a 1440p, EIS e filtri ispirati alla pellicola.

I prezzi e le promozioni proposte sul mercato italiano accompagnano il lancio con una strategia mirata ad ampliare la diffusione della serie. Sul sito mi.com, il POCO F8 Ultra viene proposto con un prezzo di 829,90 euro per la versione da 12/256GB. Cifra che scende a 699,90 euro fino al 9 dicembre. Mentre il modello da 16/512GB è offerto a 899,90 euro, con una promozione temporanea che lo porta a 749,90 euro. Su Amazon i prezzi restano identici, con la stessa struttura che riduce le due configurazioni rispettivamente a 699,90 e 749,90 euro. È, inoltre, disponibile un bundle che combina il F8 Ultra con il Redmi Pad 2 Pro da 6/128GB a 779,90 euro.

Per quanto riguarda il POCO F8 Pro, la versione da 12/256GB è venduta a 649,90 euro su mi.com. Con una riduzione a 519,90 euro fino al 9 dicembre. Mentre il taglio da 12/512GB parte da 699,90 euro e scende a 549,90 euro nello stesso periodo promozionale. Le stesse tariffe vengono replicate su Amazon. È prevista anche una soluzione combinata che include il F8 Pro insieme al Redmi Pad 2 Pro al costo complessivo di 599,90 euro. Nel loro insieme, F8 Pro e F8 Ultra delineano una fase evolutiva per POCO, che punta a integrare potenza, efficienza e multimedialità in un’unica proposta.