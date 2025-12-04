Poco C85 5G, l’azienda conferma il suo arrivo

Durante lo scorso mese di settembre 2025, il produttore tech Poco ha annunciato sul mercato il nuovo medio di gamma Poco C85 4G. Sembra però ora arrivato il momento per l’azienda di annunciare ufficialmente anche la sua versione con supporto alla connettività 5G. L’azienda ha infatti pubblicato in queste ore le prime immagini teaser che lo riguardano.

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Poco C85, l’azienda conferma l’arrivo ufficiale della sua versione con supporto al 5G

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Poco ha confermato l’arrivo ufficiale di una nuova versione del suo ultimo smartphone di fascia media. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo Poco C85 5G. L’azienda ha infatti pubblicato da poco in rete le prime immagini teaser ufficiali sulle proprie pagine sociali. Per il momento, è stata confermata la presenza di un sensore fotografico principale da 50 MP.

Non ci sono altri dettagli confermati. Tuttavia, alcune indiscrezioni emerse nelle scorse settimane avevano suggerito la possibilità che questo smartphone possa essere una versione re-branded dello scorso device a marchio Redmi, ovvero Redmi 15C 5G. Se sarà davvero così, possiamo immaginare che le specifiche tecniche saranno pressoché le stesse tra i due dispositivi. Una delle cose che potrebbe cambiare potrebbe essere il design ed il look generale. Staremo a vedere. In attesa di ulteriori conferme ufficiali da parte dell’azienda, vi riassumiamo qui di seguito le specifiche tecniche di Redmi 15C 5G.