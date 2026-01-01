Pluribus e quel finale nucleare che Apple TV ha voluto davvero

Il finale della prima stagione di Pluribus non è stato solo un colpo di scena, è stato un vero e proprio terremoto narrativo che ha rimescolato tutte le carte in tavola. La scelta di Carol di ordinare una bomba atomica e di legarsi a doppio filo con Manousos è uno di quei momenti che ti fanno saltare sul divano, ma la cosa incredibile è scoprire che quel momento iconico per poco non esisteva nemmeno.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Inizialmente, gli sceneggiatori avevano in mente qualcosa di estremamente diverso, molto più sussurrato e cerebrale. C’era un’idea di fondo più intimista: un semplice gesto, uno sguardo d’intesa tra i due protagonisti che avrebbe dovuto suggerire un’alleanza sotterranea, lasciando al pubblico il compito di unire i puntini. Sarebbe stato un finale elegante, tipico di quel cinema che non vuole spiegare troppo, ma probabilmente avrebbe lasciato un sapore un po’ troppo dolceamaro, rischiando di non dare la giusta scossa dopo una stagione così densa.

Il finale che ha cambiato tutto nasce dietro le quinte

Qui entra in gioco il ruolo di Apple TV. Spesso pensiamo alle piattaforme come a dei giganti che mettono paletti, ma in questo caso il loro intervento è stato la miccia che ha acceso il finale. Hanno chiesto agli autori di osare, di non aver paura di essere drastici. Ed è così che quel gesto sottile è stato sostituito da una minaccia nucleare. La bomba atomica diventa un simbolo potentissimo: non è solo un’arma, ma rappresenta la distruzione totale dei ponti con il passato di Carol. È il suo “punto di non ritorno”, la dimostrazione plastica che il personaggio ha compiuto una metamorfosi completa e irreversibile.

Le parole del regista Gordon Smith chiariscono bene questo processo creativo. Non è stata una forzatura dall’alto, ma un’evoluzione stimolata dal confronto. Quando vedi una scena del genere, capisci che la posta in gioco non è più solo politica o personale, ma universale. Questo tipo di narrazione estrema è ciò che trasforma una buona serie in un fenomeno di cui tutti parlano il giorno dopo in ufficio o sui social. Ora, la sfida per la seconda stagione è enorme. Vince Gilligan ci ha già avvisati che l’attesa sarà lunga e, conoscendo la sua pignoleria nella scrittura, sappiamo che ogni parola dei nuovi copioni verrà pesata col bilancino. La bomba non è stata solo una fine, ma un inizio che ci costringe a chiederci: dopo aver minacciato l’apocalisse, come si può tornare a una vita normale? Non resta che aspettare, sapendo che la barra dell’ambizione è stata fissata a un’altezza vertiginosa.