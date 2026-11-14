ChatGPT Advanced Voice va in pensione: resta solo GPT-Live

OpenAI ha scelto di mettere ordine tra le sue funzioni vocali e lo farà con una data precisa: dall’11 dicembre 2026 spariranno ChatGPT Advanced Voice e Standard Voice, le due modalità che fino a pochi mesi fa rappresentavano l’unico modo per conversare a voce con il chatbot. Al loro posto rimarrà soltanto GPT-Live, il modello vocale più recente dell’azienda, arrivato quest’anno come diretto concorrente di Gemini Live. Per chi usa la voce ogni giorno il cambiamento sarà probabilmente poco traumatico, ma c’è qualche dettaglio da tenere d’occhio.

Fino a poco tempo fa la situazione era piuttosto semplice. Chi voleva parlare con ChatGPT aveva davanti due strade, la modalità standard e quella avanzata. Poi è arrivato GPT-Live e le opzioni sono diventate tre, tutte pensate per fare sostanzialmente la stessa cosa. Una sovrapposizione che alla lunga rischiava di confondere gli utenti più che aiutarli, e che adesso la società americana ha deciso di sciogliere.

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Perché OpenAI punta tutto su GPT-Live

Le ragioni dietro questa scelta sono abbastanza lineari e, a quanto dichiarato dall’azienda, sono sostenute anche dai numeri. Secondo OpenAI l’utilizzo della voce per dialogare con l’intelligenza artificiale è quasi raddoppiato da quando GPT-Live ha debuttato. Non solo. Quasi tutte le persone che interagiscono a voce con il chatbot sono già migrate spontaneamente verso il nuovo modello, lasciando le vecchie modalità in un angolo.

Di fronte a dati del genere mantenere tre strumenti vocali paralleli non aveva molto senso. Tre opzioni per svolgere lo stesso compito erano evidentemente troppe e la società ha preferito concentrarsi su quella più moderna. C’è una logica piuttosto chiara anche dal punto di vista tecnico, perché unificare l’esperienza su un solo modello rende più semplice sia la manutenzione sia lo sviluppo di miglioramenti futuri. Invece di distribuire risorse e aggiornamenti su più fronti, gli sforzi potranno convergere su un unico prodotto, cioè GPT-Live.

Per l’utente medio quindi la transizione dovrebbe passare quasi inosservata. Chi ha già adottato il nuovo modello non noterà differenze, mentre chi era rimasto affezionato ad Advanced Voice o alla modalità standard dovrà semplicemente abituarsi all’unica alternativa rimasta.

L’eccezione per schermo condiviso e video in tempo reale

Detto questo, l’addio non sarà completo fin dal primo giorno. Esiste infatti un’eccezione importante che riguarda proprio Advanced Voice, che non verrà eliminata del tutto nell’immediato. Questa modalità continuerà a essere utilizzata per due funzioni specifiche, la condivisione dello schermo e i video in tempo reale. Si tratta di capacità che GPT-Live, almeno per ora, non è ancora in grado di gestire.

Il punto delicato è proprio qui. OpenAI non ha comunicato alcuna tempistica su quando queste funzionalità approderanno su GPT-Live. Nessuna data, nessuna finestra indicativa. Questo significa che per chi sfrutta ChatGPT per mostrare ciò che appare sul display oppure per inquadrare qualcosa con la fotocamera e chiedere spiegazioni, il passaggio definitivo potrebbe arrivare parecchio più tardi rispetto a quanto previsto.

Fonte: TecnoAndroid