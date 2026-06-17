PlayStation FlexStrike, l’arcade stick ufficiale Sony è in preordine su Amazon

Chi passa le serate sui picchiaduro o sui grandi classici da sala giochi ha trovato pane per i suoi denti, perché il nuovo arcade stick ufficiale PlayStation FlexStrike è disponibile in preordine su Amazon al prezzo minimo garantito. Una di quelle occasioni che chi gioca su PlayStation 5 e cerca un controller dedicato a questo genere di titoli aspettava da un po’.

Il discorso è semplice. I pad tradizionali fanno il loro lavoro, certo, ma chi mastica picchiaduro lo sa bene che con una leva e una serie di pulsanti ben posizionati cambia tutto. La precisione delle combo, la rapidità nei movimenti, quella sensazione un po’ nostalgica di star giocando come nelle vecchie sale. Ecco, il FlexStrike nasce proprio per questo, ed è Sony stessa a metterci la firma.

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Prezzo minimo e preordine su Amazon

La cosa interessante è la promozione attiva in questo momento. Prenotando l’arcade stick adesso, ci si assicura il prezzo minimo garantito, una formula che tutela chi acquista. Funziona così. Se tra l’ordine e la consegna il costo dovesse scendere ulteriormente, viene applicato l’importo più basso registrato nel frattempo. Insomma, nessun rischio di pagare di più rispetto a chi prenoterà dopo.

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Per chi ama questo tipo di gioco si tratta di un accessorio pensato con cura. Un controller costruito attorno alle esigenze di chi vuole il massimo della reattività su PlayStation 5, che sia per affrontare i grandi nomi del genere o per riassaporare l’atmosfera dei titoli old school. Il preordine su Amazon resta la strada più comoda per portarselo a casa appena disponibile, senza pensieri sul prezzo e con la certezza di averlo tra i primi.

Chi era già in cerca di una soluzione del genere ha quindi un motivo concreto per muoversi adesso. Il FlexStrike firmato Sony arriverà presto sul mercato e la prenotazione anticipata permette di bloccare le condizioni migliori prima ancora del lancio vero e proprio.