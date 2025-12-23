PlayStation 6: il modello portatile avrà una CPU a 6 core secondo i rumor

Da mesi si parla con insistenza della prossima generazione PlayStation e dell’ipotesi che Sony stia lavorando su due piattaforme distinte. Accanto a una PlayStation 6 tradizionale, destinata al gioco casalingo, prenderebbe forma anche una console portatile. Le informazioni restano non ufficiali, ma alcuni segnali recenti suggeriscono che il progetto stia entrando in una fase più concreta, soprattutto dal punto di vista dello sviluppo software.

Gli ultimi leak indicano che Sony starebbe iniziando a preparare gli sviluppatori a uno scenario in cui l’hardware non sarà più unico e standardizzato.

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Un cambiamento silenzioso nei kit di sviluppo

Secondo quanto riportato dal canale Moore’s Law Is Dead, Sony avrebbe aggiornato di recente il kit di sviluppo di PS5 introducendo una modifica significativa. La Modalità Risparmio energetico risulterebbe ora attiva di default. Una scelta che, letta isolatamente, potrebbe sembrare marginale, ma che acquista un peso diverso se inserita nel contesto delle indiscrezioni sulla console portatile.

L’idea alla base sarebbe quella di abituare gli sviluppatori a progettare giochi capaci di funzionare anche su hardware a basso consumo. La fonte sostiene che, internamente, questo tipo di ottimizzazione sarebbe considerato persino più prioritario rispetto al lavoro specifico su PS5 Pro, segno di una strategia orientata al lungo periodo.

Indizi sulla CPU della PS6 portatile

Sempre secondo la stessa fonte, Sony starebbe incoraggiando i team a testare i giochi su configurazioni CPU limitate a otto thread. Questo dettaglio risulta coerente con le specifiche trapelate della presunta PlayStation 6 portatile, che dovrebbe adottare una CPU composta da 4 core Zen 6c, per un totale di 8 thread, affiancati da 2 core a basso consumo.

In questo scenario, la console domestica rimarrebbe naturalmente più potente, ma i titoli dovrebbero essere progettati per scalare verso il basso. La richiesta di garantire il funzionamento con sole risorse limitate rappresenta un cambio di mentalità rispetto al passato, in cui l’hardware console era unico e immutabile per tutta la generazione.

Giochi pensati per più configurazioni

Un altro passaggio rilevante emerge dalla documentazione citata dalla fonte, dove si fa riferimento alla possibilità che i giochi vengano eseguiti in ambienti con configurazioni CPU differenti. Questo suggerisce che Sony stia preparando gli sviluppatori a lavorare su piattaforme diverse ma strettamente imparentate, condividendo un’architettura comune ma con capacità computazionali variabili.

Anche se Sony non ha alcun interesse a confermare ufficialmente l’esistenza di una console portatile in questa fase, il quadro che si delinea è piuttosto chiaro. Le basi tecniche verrebbero poste già oggi, in modo che i giochi attualmente in sviluppo possano funzionare senza adattamenti radicali su una futura console handheld.

Una strategia che guarda lontano

La data di uscita resta lontana e le informazioni disponibili vanno prese con cautela. Ciò che emerge, però, è una strategia coerente: preparare l’ecosistema PlayStation a una generazione più flessibile, in cui potenza e consumidiventano variabili centrali. Se queste indiscrezioni troveranno conferma, la PlayStation 6 portatile non sarà un semplice esperimento, ma una piattaforma pensata per convivere fin dall’inizio con la console principale.