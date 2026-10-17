Play Store, la wishlist avrà i filtri per app, giochi e libri

Google sta preparando i filtri per la wishlist del Play Store, una funzione pensata per ritrovare in pochi istanti app, giochi e contenuti messi da parte per un secondo momento. Le prime tracce emergono nella versione 53.5.48 dell’app per Android, dove la struttura di questi strumenti sta prendendo forma con un obiettivo piuttosto chiaro: rendere la lista dei desideri molto più semplice da consultare. Sugli smartphone per ora non si vede ancora nulla, ma il lavoro dietro le quinte sembra già a buon punto e lascia intuire come cambierà l’esperienza di chi salva spesso contenuti nello store.

Filtri attesi da mesi nella lista dei desideri

Curiosamente la pagina di supporto del Play Store dedicata alla wishlist descrive già la novità, con una spiegazione che almeno per adesso non trova riscontro sul telefono. Google scrive che i filtri collocati in cima all’elenco permettono di ordinare i contenuti per Giochi, App, Libri o Play Pass. Peccato che aprendo l’app su un dispositivo Android non compaia niente del genere, perché la funzione non risulta ancora attiva su nessuno dei telefoni controllati.

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Lo scheletro però c’è ed è pronto per essere acceso. Oltre alle quattro categorie principali si notano filtri dedicati alle app in offerta e opzioni per ordinare le voci per data di uscita, prezzo, valutazione o nome. Si tratta di strumenti semplici, certo, ma proprio la loro praticità li rende preziosi. Sistemare meglio gli elementi salvati invoglia infatti a usare la wishlist con maggiore frequenza, invece di lasciarla lì a riempirsi senza ordine.

Pulsanti più grandi e una scintilla al posto della lente

La stessa versione dell’app nasconde altre due modifiche in cantiere. I pulsanti del Play Store diventano più grandi e pieni, anche se Google non li ha ancora attivati e non è affatto scontato che lo faccia. Cambia pure l’icona della ricerca, dove la classica lente lascia spazio a una scintilla, il simbolo con cui l’azienda accompagna le funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Considerando i nuovi strumenti di scoperta delle app annunciati proprio in questi giorni il debutto potrebbe non essere lontano. Vale comunque la solita avvertenza legata all’analisi del codice in lavorazione, perché le funzioni individuate potrebbero anche non arrivare mai a una versione pubblica.

Un anno di cambiamenti per la wishlist

Nel corso del 2026 la wishlist non è rimasta ferma. A marzo, con la versione 50.5 del Play Store, era arrivata una lista rinnovata pensata per salvare più facilmente i giochi preferiti e ricevere un avviso quando il prezzo cambia. A settembre la 53.3 ha introdotto la possibilità di aggiungere un titolo a pagamento preregistrato nel momento stesso in cui viene pubblicato, ancora prima del lancio ufficiale.

Ottobre porta invece le novità legate all’AI distribuite con gli aggiornamenti di sistema. C’è Ask Play, che riassume e cita le recensioni degli utenti, e c’è AI Summary in Community Posts, utile per recuperare velocemente le discussioni più seguite con la possibilità di aprire i post originali e partecipare alla conversazione. Anche la sezione Listen di Collections si arricchisce di nuovi filtri, segno che l’attenzione all’organizzazione dei contenuti riguarda più parti dello store.

Il vero nodo resta la distribuzione. La versione 53.5.48 del Play Store è stata caricata il 13 ottobre 2026 e pesa circa 62,46 MB, ma un changelog non equivale a una disponibilità immediata su ogni telefono. Le funzioni viaggiano infatti attraverso i Play services 26.40 e raggiungono gli utenti con rilasci graduali.

Fonte: TecnoAndroid