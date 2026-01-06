Plaud al CES 2026: arrivano NotePin S e Plaud Desktop per gli appunti AI

Al CES 2026 di Las Vegas, Plaud ha fatto vedere ancora come l’intelligenza artificiale possa essere ogni giorno applicata al lavoro quotidiano. Si tratta di due novità in particolare: Plaud NotePin S, evoluzione del dispositivo indossabile per prendere appunti, e Plaud Desktop, software pensato per gestire riunioni e contenuti in modo centralizzato e controllato.

Plaud NotePin S: appunti senza distrazioni

Il nuovo Plaud NotePin S nasce per eliminare la necessità di scrivere durante riunioni, chiamate o incontri dal vivo. I doppi microfoni MEMS consentono una registrazione chiara fino a tre metri di distanza, anche in ambienti rumorosi. L’audio viene poi trascritto e trasformato in riassunti strutturati, utili per individuare rapidamente i punti chiave emersi nella conversazione.

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Uno degli elementi distintivi è l’input multimodale. NotePin S non si limita all’audio, ma permette di collegare appunti, immagini ed evidenziazioni, creando un contesto più ricco e facile da consultare nel tempo. La piattaforma AI si basa su Whisper Large V3 e sui sistemi di trascrizione Microsoft Azure, con supporto a 112 lingue e migliaia di modelli di riepilogo adattabili a settori come sanità, istruzione, consulenza e vendite.

La funzione Ask Plaud consente di interrogare le trascrizioni in linguaggio naturale, mentre AutoFlow semplifica la gestione e la distribuzione dei contenuti.

Sul piano hardware, NotePin S pesa 17,4 grammi (23,2 con pin magnetico), integra 64 GB di memoria, offre fino a 20 ore di registrazione continua e circa 40 giorni in standby. La sicurezza è un punto centrale, con crittografia avanzata e conformità agli standard ISO, GDPR e HIPAA. Il prezzo è fissato a 179 euro.

Plaud Desktop: il controllo resta all’utente

Accanto all’hardware debutta Plaud Desktop, un software che unifica riunioni online e in presenza senza registrazioni automatiche forzate. Tutto parte da una scelta esplicita dell’utente, un approccio orientato a trasparenza e consenso.

Plaud Desktop rileva le riunioni su piattaforme come Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e Slack, senza bot esterni. Oltre all’audio, consente di raccogliere note, screenshot ed evidenziazioni in tempo reale. Il software è incluso per chi possiede già un dispositivo Plaud compatibile.