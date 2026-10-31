Pixel Watch, autonomia in calo su più modelli: da 48 a 12 ore

Negli ultimi tempi diversi possessori di Pixel Watch stanno notando un calo anomalo dell’autonomia, e non si tratta di casi isolati. Su Reddit le segnalazioni legate alla batteria continuano ad accumularsi, con testimonianze che descrivono un comportamento piuttosto preoccupante: in alcune situazioni la carica passa dal 100% al 20% nel giro di poche ore. Un consumo del genere, per un dispositivo che si porta al polso tutto il giorno, si fa notare in fretta.

Il dettaglio che colpisce di più riguarda però l’ampiezza del fenomeno. Il problema non sembra concentrarsi su una singola generazione dello smartwatch di Google. Le lamentele arrivano infatti da chi utilizza Pixel Watch 2, Pixel Watch 3, Pixel Watch 4 e Pixel Watch 5. Si parla quindi di quasi tutta la famiglia di orologi, dai modelli più datati fino a quelli più recenti, accomunati da una durata della carica che si è ridotta in modo sensibile rispetto alle abitudini dei rispettivi proprietari.

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Da 48 ore a 12, cosa raccontano gli utenti

Tra i racconti più eloquenti c’è quello di un possessore di Pixel Watch 2. Con una ricarica completa il suo orologio arrivava normalmente a circa 48 ore di utilizzo, praticamente due giorni pieni. Di recente invece si è fermato ad appena 12 ore, un quarto rispetto a prima. Il confronto pesa ancora di più se si considera che in entrambi i casi lo smartwatch veniva usato con l’Always On Display disattivato, cioè con la funzione che tiene lo schermo sempre acceso spenta. Le condizioni d’uso, almeno su questo fronte, sono rimaste le stesse, eppure la durata è crollata.

Anche dal versante di Pixel Watch 4 arrivano segnalazioni simili, con una riduzione dell’autonomia tutt’altro che trascurabile. Un utente spiega che il proprio orologio non riesce più a superare una giornata senza passare dal caricatore. Prima, sempre secondo la sua testimonianza, poteva spingersi fino a due giorni e mezzo. In pratica la durata si è più che dimezzata, costringendo a ricariche quotidiane chi era abituato a gestire il dispositivo con molta più tranquillità.

Ci sono poi altri proprietari che descrivono il problema da un’angolazione un po’ diversa. Non citano ore precise di utilizzo complessivo ma si concentrano su un segnale molto concreto, ovvero l’avviso di batteria scarica. Questa notifica, raccontano, compare quattro o cinque ore prima rispetto al solito. Un anticipo che, nella routine di tutti i giorni, significa ritrovarsi con l’orologio quasi a secco quando prima restava ancora parecchia energia a disposizione.

Numeri diversi, stesso problema di fondo

Mettendo in fila le varie testimonianze emerge un quadro piuttosto chiaro. Le tempistiche cambiano da un utente all’altro, così come le percentuali e i modelli coinvolti. C’è chi parla di 12 ore al posto di 48, chi di un giorno al posto di due e mezzo, chi di un avviso che arriva con ore di anticipo e chi di una carica che scivola dal 100% al 20% in poco tempo. La sostanza però non cambia: l’autonomia dei Pixel Watch risulta calata in maniera drastica.

Le segnalazioni raccolte su Reddit riguardano quindi utenti diversi, con abitudini diverse e orologi di generazioni differenti, ma tutte puntano nella stessa direzione. Su Pixel Watch 2, Pixel Watch 3, Pixel Watch 4 e Pixel Watch 5 la batteria dura molto meno di quanto i proprietari fossero abituati a vedere, e in diversi casi la differenza si misura in giorni interi di utilizzo andati persi.

Fonte: TecnoAndroid