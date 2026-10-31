Google Foto, risolto il bug che nascondeva le foto modificate

Google ha finalmente corretto un fastidioso bug di Google Foto che nei mesi scorsi aveva complicato la vita a molti utenti Android. Le foto ritoccate all’interno dell’app, infatti, non comparivano quando si provava a recuperarle da altre applicazioni. Un problema che sembra piccolo ma che toccava un gesto quotidiano, come inviare uno scatto in chat o pubblicarlo su un social network.

La correzione è arrivata a fine ottobre dopo un’attesa piuttosto lunga. Per chi era abituato a sistemare le proprie fotografie direttamente in Google Foto prima di condividerle, il disagio era concreto e si ripresentava ogni volta che serviva allegare un’immagine.

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Cosa succedeva alle immagini modificate

Il malfunzionamento è emerso durante l’estate. Alcuni utenti si sono accorti che le immagini modificate con l’app di Google sparivano dal selettore delle immagini di altri servizi, in particolare quelli di messaggistica e le piattaforme social. La foto esisteva, restava visibile in galleria, ma nel momento in cui bisognava sceglierla da un’altra applicazione semplicemente non si trovava più.

Una soluzione temporanea c’era. Salvare la foto ritoccata come copia, senza sovrascrivere l’originale, permetteva di aggirare il problema e di ritrovare lo scatto anche fuori da Google Foto. Il rimedio però andava bene solo per una parte del pubblico. Chi preferiva conservare esclusivamente la versione modificata e liberarsi del file di partenza si trovava davanti a un bel fastidio, costretto a scegliere tra un archivio pieno di doppioni e foto impossibili da condividere nel modo più semplice. È proprio questo il punto che rendeva il difetto così irritante. Sovrascrivere l’originale è una scelta comune per tenere ordinata la libreria fotografica, e vedere quelle stesse foto escluse dalle altre app dello smartphone obbligava a cambiare abitudini senza un vero motivo.

Una correzione arrivata con calma

A Google è servito parecchio tempo per sistemare la faccenda, ma adesso il problema risulta risolto. Le fotografie ritoccate tornano quindi a essere disponibili come dovrebbero e possono essere selezionate senza intoppi anche dalle applicazioni di terze parti. Una specie di limbo digitale da cui gli scatti modificati sono finalmente usciti. Per gli utenti Android questo significa poter tornare a lavorare sulle proprie immagini come prima, modificandole e sostituendo l’originale senza dover ricorrere alla scappatoia del salvataggio in copia. Il flusso torna lineare: si ritocca la foto in Google Foto e la si ritrova subito pronta nel momento in cui va inviata o pubblicata altrove.

Non è l’unico intoppo recente per Google Foto

Quello delle foto invisibili non è stato l’unico malfunzionamento rilevante comparso di recente nell’app. A settembre Google aveva riconosciuto un altro difetto che, su alcuni dispositivi, rendeva inutilizzabili i pulsanti nella parte bassa dello schermo dopo che l’utente aveva effettuato una modifica. Si trattava dei comandi Condividi, Modifica, Aggiungi a e Cestino, che smettevano semplicemente di rispondere ai tocchi. In quel caso la reazione dell’azienda era stata decisamente più rapida. Google era intervenuta nel giro di circa un giorno, risolvendo il blocco dei pulsanti in tempi molto più brevi rispetto a quanto accaduto con il bug delle immagini modificate assenti dagli altri selettori.

Fonte: TecnoAndroid