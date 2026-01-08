Piccolo, discreto e affidabile: ecco il NotePin S

Chi registra spesso riunioni, appunti vocali o idee al volo sa che il problema non è tanto la tecnologia, quanto l’incertezza. Hai premuto davvero? Sta registrando o no? Hai perso proprio quella frase importante? Il nuovo Plaud NotePin S nasce esattamente da questo tipo di ansia quotidiana, quella che ti accompagna mentre parli e ti fa sperare di aver fatto tutto nel modo giusto. E lo fa con una soluzione molto più semplice di quanto ci si aspetterebbe: un pulsante vero.

Plaud Desktop e NotePin S creano un flusso unico per audio e trascrizioni

A prima vista il NotePin S non sembra diverso dal modello uscito nel 2024. È sempre piccolo, discreto, facile da portare addosso senza sentirlo. Puoi agganciarlo dove vuoi, al collo, al polso, ai vestiti, e nel nuovo pacchetto trovi già tutti gli accessori senza doverli comprare a parte. Anche colori, dimensioni e autonomia restano invariati, così come il supporto ad Apple Find My, che torna utile più spesso di quanto si ammetta quando un oggetto è così compatto.

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La differenza, però, si sente subito appena lo usi. Il primo NotePin funzionava premendo a lungo la scocca e affidandosi a una vibrazione come unica conferma. Un sistema elegante, ma non sempre rassicurante. Il NotePin S invece introduce un pulsante fisico che chiarisce tutto in un istante. Premi a lungo e sai che stai registrando. Premi una volta e lasci un segno nei punti che contano davvero. Niente dubbi, niente tentativi a vuoto. Plaud non lo nasconde: questa scelta nasce dai feedback degli utenti, da chi chiedeva qualcosa di più diretto e meno interpretabile.

Accanto al dispositivo arriva anche Plaud Desktop, ed è qui che il discorso si allarga. L’app è pensata per chi vive di call, meeting e riunioni online e vuole smettere di rincorrere file audio sparsi ovunque. Una volta installata, Plaud Desktop riconosce automaticamente quando parte una chiamata su Zoom, Google Meet o Teams e registra l’audio, sia quello del sistema che quello del microfono. Puoi lasciarla lavorare in automatico o decidere tu quando avviare tutto, senza intrusioni strane o bot che si infilano nella conversazione.

La parte interessante è che tutto confluisce nello stesso spazio. Le registrazioni fatte con il NotePin S e quelle catturate dal computer finiscono nello stesso archivio, insieme a trascrizioni e sintesi generate con gli stessi strumenti di analisi. Il risultato è un flusso continuo, senza salti tra dispositivi o piattaforme diverse. Registri una riunione online, poi magari prendi appunti vocali di persona, e ritrovi tutto ordinato nello stesso posto.

Il NotePin S è già in vendita a 179 euro e sostituisce gradualmente il modello precedente. Non è una rivoluzione spettacolare, ma è uno di quei miglioramenti che cambiano davvero l’esperienza quotidiana. Meno incertezze, meno controlli ossessivi, più fiducia nel fatto che quello che stai dicendo verrà salvato. E quando si parla di appunti, spesso è proprio questo che fa la differenza.