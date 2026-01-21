Philips Airfryer Serie 4000: compatta fuori, gigante in cucina

Dieci litri di capacità racchiusi in un corpo sorprendentemente verticale. La nuova Philips Airfryer Serie 4000 nasce per chi ha poco spazio. Il doppio cestello consente di cucinare grandi quantità contemporaneamente. Ogni vano offre cinque litri reali e indipendenti. È possibile preparare due polli interi nello stesso momento. Anche le famiglie numerose trovano finalmente una soluzione pratica. Il design verticale riduce l’ingombro del quarantacinque per cento. Il piano cucina resta più libero rispetto ai modelli orizzontali.

La friggitrice non richiede preriscaldamento iniziale. La tecnologia Rapid Air distribuisce il calore in modo uniforme. Le resistenze superiori favoriscono una circolazione costante dell’aria. Il risultato è una cottura più rapida e omogenea. Secondo Philips si utilizza fino al sessantacinque per cento di energia in meno. I tempi sono ridotti rispetto al forno tradizionale. I cibi risultano fino al novanta per cento meno grassi. Le finestre illuminate permettono di controllare la cottura. Non serve aprire il cestello durante l’uso. Questo aiuta a mantenere temperatura e risultati costanti.

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Tecnologia, semplicità e attenzione ai materiali nella nuova Philips Airfryer Serie 4000

La Serie 4000 è pensata per un utilizzo quotidiano senza complicazioni. L’interfaccia digitale guida l’utente in ogni fase. Sono disponibili diversi programmi automatici per le ricette più comuni. Le modalità di cottura coprono esigenze molto diverse. Si passa dalla frittura all’arrosto con pochi tocchi. È presente anche la funzione di disidratazione. Il promemoria per agitare il cestello evita distrazioni. Il rivestimento interno è in ceramica priva di PFAS. Questo lo rende più sicuro e resistente nel tempo. La superficie è antiaderente e facile da pulire. I cestelli possono essere lavati in lavastoviglie. I manici restano freddi durante l’uso. La temperatura è regolabile da quaranta a duecento gradi. L’assorbimento elevato garantisce prestazioni costanti. Nonostante la potenza, la gestione energetica è efficiente.

L’app HomeID accompagna l’esperienza in cucina. Offre ricette, consigli e indicazioni di manutenzione. Philips punta su praticità e controllo visivo. L’obiettivo è semplificare la cucina quotidiana. Il prezzo resta competitivo per la fascia proposta. A 229 euro si ottiene una soluzione completa. La Serie 4000 si rivolge a chi cerca spazio e ordine. È una risposta concreta alle cucine moderne. Tecnologia e design lavorano nella stessa direzione. La friggitrice diventa un alleato stabile in casa.