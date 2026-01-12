Permessi di accessibilità: possono essere un aiuto ma anche un pericolo

I permessi di accessibilità nascono con un obiettivo preciso: rendere lo smartphone utilizzabile anche da chi ha difficoltà visive, motorie o cognitive. Funzioni fondamentali, che permettono di leggere lo schermo, ingrandire testi, controllare il telefono con gesti semplificati. Il problema è che questi stessi permessi sono diventati uno degli strumenti più delicati, e spesso più abusati, dell’intero sistema.

Perché l’accessibilità è così potente

Un’app con accesso alle funzioni di accessibilità può “vedere” cosa accade sullo schermo, leggere testi, intercettare input e simulare azioni come tocchi o scorrimenti. Sono capacità enormi, giustificate solo per esigenze specifiche. Proprio per questo rappresentano un bersaglio ideale per app poco trasparenti.

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Alcune applicazioni richiedono questi permessi per funzioni secondarie o non essenziali. La richiesta viene spesso spiegata in modo vago, con frasi come “necessario per il corretto funzionamento”, spingendo ad accettare senza approfondire.

Smartphone e abitudine a concedere tutto

Con il tempo si sviluppa una certa assuefazione ai pop-up. Si concede il permesso perché l’app “serve”, perché senza non parte o perché si ha fretta. Il punto è che l’accessibilità non è un permesso come gli altri. Una volta concessa, l’app può osservare e interagire con molte parti del sistema.

Questo diventa critico quando sullo schermo passano dati sensibili: password, codici temporanei, messaggi, notifiche bancarie. Anche senza rubare direttamente informazioni, un’app può raccogliere segnali utili per profilare o colpire in modo mirato.

Quando il rischio si concretizza

Non ci sono segnali evidenti. Il telefono funziona, l’app fa ciò che promette. Nel frattempo, però, l’accesso resta attivo anche quando l’app non viene usata. In alcuni casi viene sfruttato per mostrare pubblicità invasive, in altri per leggere contenuti che non dovrebbero essere accessibili.

Il problema emerge spesso solo dopo molto tempo, quando si cercano le cause di comportamenti strani o violazioni difficili da spiegare.

Come gestire questi permessi con più attenzione

Controllare periodicamente quali app hanno accesso alle funzioni di accessibilità è fondamentale. Revocare il permesso a tutto ciò che non è strettamente necessario riduce drasticamente l’esposizione. Diffidare delle app che lo richiedono senza una motivazione chiara è una forma di prevenzione semplice ma efficace.