Perché Samsung non aggiorna i Play Services sui suoi smartphone

Da qualche tempo diversi utenti Samsung hanno notato una cosa curiosa: sui loro smartphone i Google Play Services risultano fermi a versioni non recentissime. Una situazione che può sembrare preoccupante, soprattutto considerando quanto questo componente sia centrale per il funzionamento di Android. In realtà, però, non si tratta di una dimenticanza né di un problema di sicurezza.

I Play Services non funzionano come una normale app. Anche se compaiono nell’elenco delle applicazioni installate, vengono aggiornati in modo silenzioso e continuo attraverso il Play Store, spesso senza che l’utente se ne accorga. Per questo motivo la versione visualizzata nelle impostazioni non sempre riflette l’ultima release effettivamente in uso.

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Nel caso dei dispositivi Samsung entra poi in gioco un altro fattore: l’integrazione con la One UI. Il produttore coreano personalizza profondamente Android e, in alcuni casi, utilizza versioni dei Play Services ottimizzate o certificate in modo specifico per il proprio firmware. Questo può dare l’impressione che l’aggiornamento sia “in ritardo”, quando in realtà è stato semplicemente adattato o distribuito con tempistiche diverse rispetto ad altri brand.

Utenti Samsung notano Play Services datati, ma nulla di cui preoccuparsi

C’è anche una questione di stabilità. Google rilascia aggiornamenti dei Play Services con grande frequenza, ma non tutti vengono subito resi disponibili su ogni dispositivo. I produttori possono scegliere di adottare una versione leggermente più datata, già collaudata, per evitare incompatibilità, bug o consumi anomali di batteria.

Infine, va chiarito un punto importante: avere una versione non recentissima dei Play Services non significa rinunciare alle funzioni chiave di Android, né esporsi a rischi particolari. Le patch critiche e i servizi essenziali continuano a funzionare regolarmente, anche quando il numero di versione sembra fermo.

In altre parole, più che di un mancato aggiornamento, si tratta di una gestione diversa degli update. Samsung privilegia affidabilità e integrazione con il proprio ecosistema, anche a costo di sembrare in ritardo rispetto alla tabella di marcia di Google. Per l’utente finale, nella maggior parte dei casi, non cambia nulla nell’uso quotidiano dello smartphone.