Pebble, ecco Index 01: l’anello smart che registra le idee e le trasforma in azioni

Pebble torna sul mercato con un prodotto che non assomiglia a nulla di ciò che è stato proposto finora nel settore degli accessori intelligenti. Si chiama Pebble Index 01 ed è un anello progettato per catturare al volo quei pensieri improvvisi che arrivano nei momenti meno opportuni, quando non c’è modo di prendere appunti o di usare lo smartphone. Un’idea semplice, quasi istintiva, che diventa un dispositivo pensato per chi vuole conservare ogni intuizione senza rischiare di dimenticarla.
L’anello si indossa sull’indice e si attiva con un pulsante. Basta avvicinarlo alla bocca e sussurrare la frase da memorizzare: l’audio viene salvato localmente oppure inviato allo smartphone tramite Bluetooth, se si trova nelle vicinanze. È l’app Pebble a occuparsi del resto, trascrivendo la nota e affidandola a un LLM capace di capire il contesto e decidere una possibile azione: creare un promemoria, aggiungere una nota oppure archiviare la registrazione. Il collegamento tra anello e telefono è crittografato e l’app funziona senza necessità di connessione Internet, caratteristica utile per chi vuole massima privacy.
Una batteria che fa notizia
Uno degli aspetti più sorprendenti riguarda la batteria. Pebble parla di un’autonomia potenzialmente di anni, e nella comunicazione ufficiale si legge che con un utilizzo considerato intenso – 10-20 registrazioni al giorno da 3-6 secondi – l’anello può arrivare a circa due anni prima che sia necessaria la sostituzione. In totale, si parla di 12-15 ore di audio registrabile nell’intero ciclo di vita dell’accessorio.
Il Pebble Index 01 è realizzato in acciaio inossidabile, ha le dimensioni di una fede nuziale ed è resistente all’acqua, così da poter essere indossato senza problemi anche durante le attività quotidiane. Come da tradizione del marchio, il dispositivo è completamente personalizzabile ed è basato su un approccio open source.
Prezzo, colori e disponibilità
L’anello è già preordinabile a 75 dollari (circa 64 euro). Le spedizioni globali inizieranno a marzo 2026, momento in cui il prezzo salirà a 99 dollari (circa 85 euro). Le colorazioni disponibili sono tre: argento lucido, oro lucido e nero opaco. Le misure corrispondono allo standard USA, dalla 6 alla 13.