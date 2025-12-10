Pebble, ecco Index 01: l’anello smart che registra le idee e le trasforma in azioni

Pebble torna sul mercato con un prodotto che non assomiglia a nulla di ciò che è stato proposto finora nel settore degli accessori intelligenti. Si chiama Pebble Index 01 ed è un anello progettato per catturare al volo quei pensieri improvvisi che arrivano nei momenti meno opportuni, quando non c’è modo di prendere appunti o di usare lo smartphone. Un’idea semplice, quasi istintiva, che diventa un dispositivo pensato per chi vuole conservare ogni intuizione senza rischiare di dimenticarla.

L’anello si indossa sull’indice e si attiva con un pulsante. Basta avvicinarlo alla bocca e sussurrare la frase da memorizzare: l’audio viene salvato localmente oppure inviato allo smartphone tramite Bluetooth, se si trova nelle vicinanze. È l’app Pebble a occuparsi del resto, trascrivendo la nota e affidandola a un LLM capace di capire il contesto e decidere una possibile azione: creare un promemoria, aggiungere una nota oppure archiviare la registrazione. Il collegamento tra anello e telefono è crittografato e l’app funziona senza necessità di connessione Internet, caratteristica utile per chi vuole massima privacy.

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Una batteria che fa notizia

Uno degli aspetti più sorprendenti riguarda la batteria. Pebble parla di un’autonomia potenzialmente di anni, e nella comunicazione ufficiale si legge che con un utilizzo considerato intenso – 10-20 registrazioni al giorno da 3-6 secondi – l’anello può arrivare a circa due anni prima che sia necessaria la sostituzione. In totale, si parla di 12-15 ore di audio registrabile nell’intero ciclo di vita dell’accessorio.

Il Pebble Index 01 è realizzato in acciaio inossidabile, ha le dimensioni di una fede nuziale ed è resistente all’acqua, così da poter essere indossato senza problemi anche durante le attività quotidiane. Come da tradizione del marchio, il dispositivo è completamente personalizzabile ed è basato su un approccio open source.

Prezzo, colori e disponibilità

L’anello è già preordinabile a 75 dollari (circa 64 euro). Le spedizioni globali inizieranno a marzo 2026, momento in cui il prezzo salirà a 99 dollari (circa 85 euro). Le colorazioni disponibili sono tre: argento lucido, oro lucido e nero opaco. Le misure corrispondono allo standard USA, dalla 6 alla 13.