Passa a 1Mobile senza perdere il tuo numero: ecco come fare

1Mobile è un operatore telefonico virtuale presente in Italia dal 2007 e chi propone delle tariffe telefoniche, pensate per le esigenze di diversi utenti. Se si + interessati a questo operatore telefonico, bisogna sapere che il passaggio è davvero estremamente semplice.

Al giorno d’oggi, infatti, cambiare operatore telefonico è un’operazione che richiede poco tempo. Di fondamentale importanza è ovviamente la portabilità del numero, che permette agli utenti di non perdere il proprio numero telefonico anche se si passa da un operatore all’altro.

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La portabilità del numero, infatti, è un diritto garantito che inoltre non apporta nessun costo aggiuntivo, oltre a quello deciso dall’operatore in questione per l’attivazione della nuova SIM.

Cosa serve per passare a 1Mobile?

1Mobile negli anni si è distinto come un operatore telefonico virtuale molto valido, poiché presenta delle tariffe all inclusive con giga, minuti ed SMS, a prezzi tendenzialmente accessibili a tutti.

Passare a 1Mobile è molto semplice e si può farlo direttamente online. Basterà infatti scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze e inserire i dati richiesti. Per effettuare il passaggio, sono fondamentali un documento d’identità valido, il codice fiscale, e la SIM attuale funzionante.

Una volta inseriti tutti i dati richiesti e completato l’ordine, si può ricevere direttamente la nuova SIM a casa. I tempi per effettuare il cambio da un operatore all’altro sono generalmente da 1 a 3 giorni lavorativi. Mentre per quanto riguarda i costi da sostenere, si basano solo sulla tariffa che si intende attivare e sul costo di attivazione della nuova SIM. Ovviamente il costo della tariffa varia in base alla scelta degli utenti.

Se si intende cambiare operatore telefonico e passare a 1Mobile il periodo natalizio è perfetto, perché l’operatore ha messo a disposizione diverse promozioni telefoniche destinate agli utenti proprio per le feste, e che dunque contengono sconti e iniziative davvero imperdibili per tutti.