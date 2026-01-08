Partiti i saldi invernali Narwal fino all’11 gennaio

Con l’inizio del nuovo anno, Narwal dà ufficialmente il via ai saldi invernali 2026, proponendo una serie di offerte pensate per chi vuole migliorare la pulizia domestica affidandosi alla tecnologia. Le promozioni sono attive da gennaio e coinvolgono l’intera gamma di robot aspirapolvere e lavapavimenti, con sconti disponibili sia sullo store ufficiale del brand sia su Amazon.

L’iniziativa nasce per rispondere a un’esigenza concreta: durante i mesi invernali si trascorre più tempo in casa e mantenere pavimenti puliti diventa ancora più importante. I robot Narwal puntano proprio su questo, offrendo pulizia automatizzata, silenziosa e intelligente, capace di integrarsi nella quotidianità senza richiedere interventi continui da parte dell’utente.

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Offerte settimanali e promozioni a tempo

Il cuore dei saldi invernali Narwal è rappresentato da un calendario di offerte settimanali, che si rinnovano ogni giovedì e restano valide fino alla domenica successiva. Ogni settimana un prodotto diverso viene proposto a un prezzo speciale, in alcuni casi anche sotto forma di bundle annuale che include accessori e consumabili per un utilizzo senza pensieri fino a dodici mesi.

Tra i modelli coinvolti nelle promozioni di inizio gennaio troviamo soluzioni per ogni esigenza, dai robot più avanzati con intelligenza artificiale ai modelli pensati per chi cerca un primo approccio alla pulizia robotizzata a un prezzo accessibile.

I modelli protagonisti dell’inverno

Tra i dispositivi più interessanti spicca Narwal Flow, progettato per offrire una pulizia profonda e continua grazie al sistema FlowWash, che mantiene il mocio sempre pulito durante il lavaggio. La pressione costante e la gestione intelligente dei tappeti lo rendono ideale per case vissute e ambienti soggetti a sporco frequente.

Grande attenzione anche per Narwal Freo Z10 Ultra, un vero assistente AI per la pulizia domestica. Dotato di doppia videocamera e intelligenza artificiale avanzata, è in grado di riconoscere superfici e livelli di sporco, adattando automaticamente aspirazione e lavaggio. Una soluzione pensata per chi desidera prestazioni elevate con il minimo intervento manuale.

Premi, sconti extra e CES 2026

Oltre alle offerte, Narwal accompagna i saldi invernali con iniziative dedicate agli utenti più attenti. Iscrivendosi alla newsletter è possibile accedere a promozioni esclusive e partecipare a un concorso invernale con premi e coupon dedicati.

Nel frattempo, il brand è presente anche al CES di Las Vegas, dove continua a mostrare le proprie soluzioni per la pulizia intelligente, confermando la volontà di rafforzare la propria posizione nel mercato globale.

I saldi invernali Narwal rappresentano quindi un’occasione concreta per portare la pulizia smart in casa, approfittando di prezzi ridotti e di una gamma sempre più completa e tecnologica.