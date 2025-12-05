Paramount+: ecco i contenuti per il mese di Dicembre

Una piattaforma di streaming di contenuti multimediali disponibili qui in Italia tra le tante e anche Paramount+, la nota piattaforma da sempre distribuisce film e serie TV di ogni genere pensate ovviamente per accontentare i consumatori, ogni mese il catalogo di contenuti viene aggiornato e garantisce ai consumatori nuovi film e serie TV da guardare, scopriamo insieme i nuovi arrivi per dicembre 2025.

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Nuovo mese, nuovi film e serie TV

Incanto

Partiamo con il primo film dal titolo Incanto, diretto da Pier Paolo Paganelli, con Vittoria Puccini, Mia Mcgovern Zaini e Claudio “Greg” Gregori e con Giorgio Panariello, prodotto da Propaganda Italia con Rai Cinema, narra le vicende di un uomo che affida la figlia di 10 anni alla governante di casa, chiedendo come desiderio in punto di morte che la villa venga trasformata in un orfanotrofio per bambini senza famiglia, il film punta fortemente sulla fantasia e la capacità di immaginazione e narra il percorso di crescita della figlia dell’uomo tra 1000 peripezie e il bisogno di ritrovare una pace perduta.

Little disaster

La sede in questione invece è un thriller psicologico in serie episodi tratto da un romanzo drammatico, la serie è già arrivata in Inghilterra e in Irlanda ed è stata accolta in modo molto positivo dalla critica grazie alle tematiche decisamente profonde e alle grandi interpretazioni in grado di restituire l’intensità delle emozioni provate durante i vari episodi, i quali narrano le vicende di quattro donne: Jess (Diane Kruger), Liz (Jo Joyner), Charlotte (Shelley Conn) e Mel (Emily Taaffe), conosciutesi durante la gravidanza ma rimaste legate da un rapporto decisamente importante il quale però verrà sconvolto da un cliffhanger decisamente importante.

Trust

Anche questa serie è un thriller psicologico ma più in chiave moderna dal momento che tratta chiavi come violenze digitale e diffusione non consensuale di contenuti privati, la protagonista nello specifico è Sophie Turner, nei panni di Lauren Lane, una star di Hollywood che si ritrova a dover affrontare la problematica correlata alla diffusione non consensuale di contenuti sulla sua persona subendo una vera e propria devastazione mediatica.

NCIS S19

In questo caso non servono molte presentazioni dal momento che ci troviamo davanti alla 19ª stagione di NCIS, un perfetto miscuglio di azione, tensione, colpi di scena e trame decisamente folte da srotolare.

Le serie in questione saranno disponibili rispettivamente dal 5, 11,8 e 1 dicembre.