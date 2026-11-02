Pa 30, la stella che è sopravvissuta alla propria supernova

Al centro della nebulosa Pa 30 c’è ancora una stella che, secondo ogni previsione, non avrebbe dovuto esserci più. Si tratta di una rarissima stella sopravvissuta a una supernova, rimasta al suo posto nel cuore dei propri resti a quasi 850 anni dall’esplosione che avrebbe dovuto distruggerla. La sua osservazione ha permesso agli astronomi di raccogliere dettagli inediti su quell’evento lontano, che a distanza di secoli continua a offrire sorprese.

Per rendere l’idea del tempo trascorso basta un paragone semplice. Quando quella stella è esplosa vivevano ancora i samurai. Da allora il mondo è cambiato in modi difficili persino da elencare, mentre lassù i resti di quella catastrofe cosmica hanno continuato a espandersi senza fretta, con l’astro superstite fermo al centro della scena come se nulla fosse accaduto.

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Una nebulosa a forma di dente di leone

La prima cosa che colpisce di Pa 30 è la forma. La nebulosa ricorda infatti un dente di leone, quel fiore che in primavera si trasforma in una sfera leggera di semi pronti a volare via al primo soffio di vento. È un’immagine curiosa e quasi poetica, ma dietro quell’aspetto delicato si nasconde la traccia di un evento tutt’altro che tranquillo. Quello che oggi appare come un intreccio di filamenti è ciò che resta di una violenta esplosione stellare.

Ed è proprio qui che la vicenda diventa interessante. In genere si associa una supernova alla fine di una stella, a un’esplosione così potente da lasciare dietro di sé soltanto materia dispersa nello spazio. In questo caso invece le cose sono andate diversamente. La stella è ancora lì, al centro dei suoi stessi resti, sopravvissuta a un evento che avrebbe dovuto cancellarla. Un caso del genere non capita spesso, ed è per questo che la definizione di rarissima non suona affatto esagerata.

Perché questa stella interessa tanto agli astronomi

Il valore di un oggetto come questo sta soprattutto nella sua rarità. Trovare una stella superstite al centro della propria nebulosa significa avere davanti una sorta di testimone diretto di ciò che è successo quasi 850 anni fa. Non si tratta solo dei resti sparsi dell’esplosione, ma di una parte del protagonista stesso, rimasta in piedi e osservabile ancora oggi.

Proprio grazie a questa osservazione gli studiosi hanno potuto ricavare dettagli inediti sull’evento che ha dato origine a Pa 30. Ogni nuova informazione su un’esplosione di questo tipo aiuta a capire meglio come può comportarsi una stella nel momento più estremo della sua esistenza, e soprattutto perché in certi casi riesca a non soccombere del tutto. È questo l’aspetto che rende l’astro così prezioso per chi studia il cielo e che spiega l’attenzione che continua a ricevere.

C’è poi un elemento quasi affascinante nella durata di questa storia. Un’esplosione avvenuta all’epoca dei samurai continua a stupire la comunità scientifica secoli dopo, come se il racconto di quella notte lontana non fosse ancora stato scritto per intero. La nebulosa a forma di dente di leone resta lì a testimoniare il passaggio della supernova, e al suo centro la stella che avrebbe dovuto scomparire continua a brillare, quasi 850 anni dopo l’esplosione.

Fonte: TecnoAndroid