Oukitel RT10 Series: pionieri all’avanguardia della tecnologia con il primo tablet multifunzionale di livello industriale al mondo

Mentre i professionisti del settore industriale sono sempre più alla ricerca di un dispositivo compatto che combini prestazioni di alto livello, durata e versatilità senza pari, OUKITEL soddisfa in modo eccezionale la domanda con il lancio della serie RT10 di nuova generazione: il primo tablet multifunzione di livello industriale al mondo. Segnando una svolta nella tecnologia rugged, questa serie offre funzionalità di personalizzazione leader del settore, offrendo una soluzione all-in-one per i professionisti che operano nei settori magazzino, logistica e produzione. Dotato di audio di qualità superiore e di una batteria gigante da 25.000 mAh, è meticolosamente progettato per offrire un’affidabilità senza pari e una potenza duratura nelle avventure all’aperto e in ambienti industriali. Il lancio della serie RT10, che include una versione Standard e una versione Industry, è previsto sullo store ufficiale di Oukitel il 2 febbraio 2026.

Come eccellenza dei tablet rugged di livello industriale, l’RT10 Industry inaugura una nuova era di produttività e affidabilità in ambienti di lavoro esigenti. Il suo cuore è uno scanner di impronte digitali industriale personalizzabile per l’acquisizione sicura delle impronte digitali e l’autenticazione dell’identità nei sistemi di gestione dell’inventario, dei macchinari e di ispezione. In combinazione con uno scanner di codici a barre 2D ad alta velocità, acquisisce i dati con la massima precisione, trasformando le attività di routine in un processo fluido. Grazie all’integrazione di porte versatili, il nuovo modello consente una connettività semplice con altri dispositivi sul posto di lavoro.

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Oltre alle funzionalità personalizzabili della variante RT10 Industry, la serie RT10 stabilisce un nuovo standard in termini di prestazioni audio e di illuminazione. Dotata di due altoparlanti da 5 W con oltre 130 dB, garantisce chiamate, notifiche e riproduzione multimediale nitide anche in ambienti di lavoro affollati. La serie include anche una luce da campeggio ultra-luminosa, che fornisce un’illuminazione affidabile per avventure, attività professionali notturne o emergenze.

Con dimensioni di 266,5 × 178 × 22,5 mm, la serie RT10 racchiude una colossale batteria da 25.000 mAh nel suo telaio compatto, offrendo una capacità quasi doppia rispetto ai tablet tradizionali della sua categoria. Il dispositivo supporta anche la ricarica inversa, consentendone l’utilizzo come fonte di alimentazione portatile per altri dispositivi essenziali. Inoltre, il pratico sistema di docking con pogo–pin semplifica la ricarica, garantendo un utilizzo quotidiano senza interruzioni.

Progettato per un’esperienza visiva immersiva e senza pari, questo dispositivo vanta uno straordinario display FHD da 11 pollici con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, perfetto per guardare video, giocare o svolgere attività professionali. Dotato del processore 5G MediaTek Dimensity 7400X, combina prestazioni eccezionali con efficienza energetica. Con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, garantisce l’accesso immediato a video, foto e file di lavoro importanti.

La serie RT10 ridefinisce la fotografia con una potenza ineguagliabile, superando la maggior parte dei concorrenti. Dotata di un sistema a tripla fotocamera da 64 MP, cattura ogni scena con una nitidezza straordinaria, mentre la fotocamera dedicata per la visione notturna da 20 MP produce immagini vivide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Costruito per resistere alle condizioni più difficili, questo modello soddisfa gli standard IP68, IP69K e MIL–STD–810H, garantendo una resistenza senza pari ad acqua, polvere, vibrazioni e cadute fino a 1,5 metri. Le versioni Industry e Standard di RT10 saranno disponibili sullo store ufficiale OUKITEL dal 2 al 16 febbraio, a partire da 368,36 euro. Una nuova aggiunta alla gamma, l’RT10 Pro con proiettore integrato, seguirà nei prossimi mesi.