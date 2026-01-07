Oreal tra cosmetica e tecnologia, punta su luce, AI e dispositivi sempre più “indossabili”

Al CES 2026, l’ Oreal conferma una direzione ormai evidente, ovvero che la bellezza non è più solo una questione di formule, ma anche di ingegneria, materiali e controllo scientifico della luce. Il gruppo francese torna a Las Vegas con una serie di prototipi che raccontano un’evoluzione silenziosa ma profonda, in cui il trattamento cosmetico si fonde con dispositivi intelligenti progettati per l’uso quotidiano. Tra le novità presentate, a colpire maggiormente è la maschera LED dedicata al contorno occhi, un oggetto che rompe in modo netto con l’estetica e la rigidità delle soluzioni oggi diffuse. Trasparente, flessibile e quasi impercettibile sul viso, il dispositivo sembra più un’estensione della pelle che un accessorio tecnologico.

L’ Oreal lavora da tempo su questa idea di “seconda pelle”, riducendo ingombri e barriere psicologiche che spesso frenano l’adozione dei trattamenti beauty tech. La scelta dei materiali e la disposizione visibile dei microcircuiti non sono solo un vezzo estetico, ma parte di una strategia che punta a rendere la tecnologia comprensibile e meno invasiva. La luce diventa così uno strumento di precisione, dosato e controllato, non un semplice effetto scenico. L’obiettivo? Offrire trattamenti brevi, ripetibili e compatibili con la routine quotidiana, spostando l’ attenzione dalla promessa miracolosa al monitoraggio costante e graduale dei risultati.

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Oreal tra luce infrarossa, capelli e intelligenza adattiva

Accanto alla cura della pelle, Oreal estende la stessa filosofia anche allo styling dei capelli, presentando un nuovo approccio al calore. Il Light Straight nasce dall’idea che la temperatura, più che essere aumentata, vada gestita in modo intelligente. Utilizzando la luce nel vicino infrarosso, il dispositivo interviene sulla struttura interna del capello senza stressarne eccessivamente la superficie, riducendo i danni tipici degli styler tradizionali. È un cambio di paradigma che riflette una visione più scientifica della bellezza, dove il risultato estetico non è separato dalla salute a lungo termine.

Sensori, algoritmi proprietari e modelli di apprendimento automatico permettono allo strumento di adattarsi ai movimenti e alle abitudini dell’utente, trasformando un gesto ripetitivo in un’esperienza guidata. Anche qui, Oreal non parla di lancio immediato, ma di un percorso graduale che porterà questi prodotti sul mercato non prima del 2027. La scelta di affiancare ai dispositivi anche cosmetici dedicati, come sieri pensati per lavorare in sinergia con la luce, mostra una strategia che unisce hardware e formulazione.

Il beauty tech di Oreal non punta a stupire con effetti speciali, ma a costruire un ecosistema in cui tecnologia e cosmetica si rafforzano a vicenda, aprendo la strada a una nuova idea di cura personale, più misurabile, personalizzata e consapevole.