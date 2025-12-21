Oppo Reno15 Pro Mini in arrivo, ecco le presunte specifiche

A quanto pare il produttore tech Oppo ha realmente intenzione di presentare sul mercato mobile un nuovo smartphone top di gamma dalle dimensioni più contenute. I rumors e le indiscrezioni sul prossimo Oppo Reno 15 Pro Mini continuano infatti ad intensificarsi, e questo è un segno del suo imminente arrivo. Questa volta, i rumors provengono da un noto leaker del settore. Si tratta di Debayan Roy (Gadgetsdata), il quale ha da poco pubblicato un nuovo post sul social network X.

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Oppo Reno 15 Pro Mini sta arrivando, ecco le ultime novità emerse

Sono da poco emerse nuove informazioni di rilievo riguardanti il prossimo top di gamma compatto Oppo Reno 15 Pro Mini. Come già accennato in apertura, a rivelare queste informazioni è stato il leaker Debayan Roy (Gadgetsdata). Secondo quanto riportato dal leaker, il prossimo device dell’azienda sarà uno smartphone top di gamma a tutti gli effetti ma avrà allo stesso tempo delle dimensioni compatte.

Il display avrà infatti una diagonale pari a 6.32 pollici con una risoluzione pari a 1.5K. Il pannello sarà un OLED, avrà i bordi piatti e sarà presente una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Anche dal punto di vista fotografico questo smartphone sarà all’altezza dei rivali di fascia alta. All’appello saranno infatti presenti un sensore fotografico principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 50 MP e un sensore teleobiettivo con uno zoom ottico da 3.5x sempre da 50 MP. Anche la fotocamera anteriore per i selfie stupirà, dato che sarà da ben 50 MP.

Il leaker ha poi rivelato anche quale sarà il processore che alimenterà questo smartphone. Sembra che sarà il soc MediaTek Dimensity 8450. Saranno sicuramente resi disponibili diversi tagli di memoria, però il leaker non ha confermato quelli ufficiali. Il leaker ha poi rivelato che a bordo sarà presente il supporto alla ricarica rapida da 80W e che ci sarà anche il supporto alla ricarica wireless. Non mancherà la certificazione di resistenza IP69. Secondo il leaker, il nuovo Oppo Reno 15 Pro Mini sarà annunciato tra la fine di dicembre e i primi di gennaio.