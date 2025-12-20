Oppo Reno15 Pro Max avvistato su Geekbench

A quanto pare la nuova serie top di gamma di casa Oppo vedrà presto arrivare un nuovo modello. Dopo i nuovi Oppo Reno 15 e Oppo Reno 15 Pro Max, infatti, sembra che l’azienda si stia preparando per portare in veste ufficiale sul mercato anche il nuovo Oppo Reno 15 Pro Max. A confermarlo, sono da poco arrivati i primi risultati benchmark del noto portale Geekbench. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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Oppo Reno 15 Pro Max, il nuovo smartphone avvistato sul portale Geekbench

In queste ultime ore il prossimo Oppo Reno 15 Pro Max è stato avvistato in rete sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, infatti, sembra che l’azienda abbia intenzione di espandere ulteriormente questa serie di smartphone, dopo aver annunciato già per il mercato cinese i nuovi Oppo Reno 15 e Oppo Reno 15 Pro.

Il nuovo device dell’azienda è stato dunque avvistato sul sito di benchmark Geekbench. Qui è stato registrato con il numero di modello CPH2811 ed è riuscito a totalizzare 1596 punti in single core e 6124 punti in multi core. La cosa più interessante che ha rivelato il portale riguarda però sicuramente le presunte specifiche tecniche.

Secondo quanto riportato sul portale, a bordo del nuovo device di Oppo sarà presente lo stesso processore degli altri due modelli già annunciati dall’azienda. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 8450. Il modello avvistato su Geekbench è inoltre dotato di 12 GB di memoria RAM, anche se è molto probabile che l’azienda renderà disponibili ulteriori tagli di memoria. Oltre a questo, il noto portale di benchmark ci ha poi confermato il software che sarà installato a bordo. Si tratta dell’ultima release di casa Google, ovvero Android 16, con l’interfaccia utente personalizzata dall’azienda, la ColorOS 16.

Per il momento non sappiamo quando l’azienda deciderà di annunciare ufficialmente il nuovo Oppo Reno 15 Pro Max. Ricordiamo che i rumors hanno anche rivelato l’arrivo del prossimo Oppo Reno 15 Pro Mini.