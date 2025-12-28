Oppo Find X9 Ultra: nuove indiscrezioni sulla fotocamera

Nel panorama degli smartphone premium del 2025, la corsa all’innovazione fotografica sembra destinata a entrare in una nuova fase. Al centro dell’attenzione c’è il prossimo OPPO Find X9 Ultra, dispositivo che punta a ridefinire gli standard dei camera phone di fascia ultra-alta. Le ultime indiscrezioni, diffuse dal leaker Digital Chat Station su Weibo, delineano un progetto ambizioso. Costruito attorno a un comparto fotografico senza compromessi. La strategia di OPPO punta ad intervenire su sensori, ottiche e gestione della luce. Il Find X9 Ultra dovrebbe, infatti, integrare due fotocamere posteriori da 200 MP, una configurazione inedita nel segmento flagship. Una di quest’ultime sarà la fotocamera principale, progettata per offrire una capacità di raccolta della luce superiore a quella di un sensore da 1 pollice. Un dato che, se confermato, rappresenterebbe un salto tecnico rilevante.

Oppo Find X9 Ultra: ecco i recenti dettagli emersi

Non viene indicato ufficialmente il produttore del sensore, ma le informazioni fanno pensare a un nuovo modulo Sony. Presentato di recente è attualmente il più grande sensore da 200 MP disponibile sul mercato. Una scelta che suggerisce un equilibrio tra dimensioni fisiche, prestazioni in bassa luminosità e integrazione nello chassis. La seconda unità da 200 MP sarà dedicata allo zoom periscopico a corto raggio. Anche qui OPPO avrebbe lavorato per migliorare la sensibilità alla luce rispetto alla generazione precedente.

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Il sistema di zoom sarà completato da una terza fotocamera tele periscopica da 50 MP. La quale è capace di offrire uno zoom ottico 10x, equivalente a una focale di 230 mm. Grazie allo zoom in-sensor, basato su ritaglio dell’immagine ad alta risoluzione, il dispositivo potrà spingersi fino a un 20x equivalente. Raggiungendo una focale di 460 mm senza ricorrere a soluzioni puramente digitali.

Sul fronte hardware generale, il Find X9 Ultra dovrebbe debuttare ad aprile del prossimo anno, equipaggiato con il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Confermata anche una batteria superiore ai 7.000 mAh. Con tali premesse, il nuovo Oppo Find X9 Ultra sembra configurarsi come uno smartphone pensato per dominare la fotografia mobile attraverso potenza ottica, sensori estremi e autonomia elevata.