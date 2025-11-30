Oppo Find X9, arriva la nuova colorazione Velvet Red

Soltanto qualche giorno fa il produttore tech Oppo ha presentato in veste ufficiale sul mercato la sua nuova serie di smartphone di punta, ovvero i nuovi Oppo Find X9. Al loro debutto, i nuovi device sono stati annunciati in due colorazioni, denominate rispettivamente Titanium Grey e Space Black. Tuttavia, data la richiesta da parte degli utenti, l’azienda ha deciso di annunciare una nuova colorazione denominata Velvet Red.

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Oppo Find X9, arriva ufficialmente la colorazione Velvet Red

Il produttore tech Oppo ha da poco presentato ufficialmente una nuova colorazione per i suoi smartphone di punta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai nuovi smartphone della gamma Oppo Find X9. L’inedita colorazione va così ad aggiungersi alle due già disponibili colorazioni, note con il nome di Titanium Grey e Space Black. La nuova colorazione Velvet Red sarà invece resa disponibile per il momento per il mercato indiano a partire dalla giornata del prossimo 8 dicembre 2025.

Peter Dohyung Lee, Head of Product Strategy dell’azienda, ha così commentato l’arrivo di questa nuova colorazione:

“La risposta alla serie Find X9 è stata fenomenale. Registrare oltre tre volte la crescita della generazione precedente solo nella prima settimana sottolinea la fiducia e l’entusiasmo dei nostri consumatori per la serie. Velvet Red si basa su questo slancio con un colore audace, sicuro e immediatamente riconoscibile, offrendo agli utenti un altro modo per rendere il Find X9 il proprio”.

Il nuovo Oppo Find X9 nella colorazione Velvet Red sarà disponibile all’acquisto nel solo taglio di memoria con 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno ad un prezzo di 725 euro circa. Le specifiche tecniche rimangono pressoché invariate rispetto a quelle delle colorazioni disponibili al debutto. Abbiamo infatti sempre un display con tecnologia AMOLED con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e il potente processore MediaTek Dimensity 9500 con processo produttivo a 3 nm.