Oppo Find X10 Pro Max, tre fotocamere da 200 MP Hasselblad

Con Oppo Find X10 Pro Max il marchio cinese porta sul mercato globale il primo smartphone con tre fotocamere posteriori da 200 megapixel, firmate Hasselblad e suddivise tra ultragrandangolo, principale e teleobiettivo. Al suo fianco arriva anche il fratello minore Find X10, che di sensori da 200 MP ne monta due. In un panorama dove i top di gamma finiscono per somigliarsi tra chip, schermi e velocità di ricarica, Oppo continua a puntare sull’unico aspetto che la distingue davvero, cioè la qualità fotografica. Non si tratta di una novità assoluta ma resta un elemento di valore molto concreto, anche se i listini salgono in maniera tangibile.

Tre fotocamere da 200 megapixel e un software meno invadente

L’ultragrandangolo di Oppo Find X10 Pro Max utilizza un sensore da 1/1,56 pollici che cattura il doppio della luce rispetto alla generazione precedente, con autofocus e un campo visivo di 124°. La camera principale si affida invece a un Isocell HPC da 1/1,28 pollici sviluppato insieme a Samsung, capace di arrivare a 17 stop di gamma dinamica. Il teleobiettivo ha apertura f/2.1 e mette a fuoco già da 10 centimetri. Numeri chiarissimi per chi fotografa, che in pratica si traducono in immagini ormai pari se non superiori a quelle delle fotocamere professionali. Per chi acquista il punto è ancora più semplice: avere finalmente in mano un dispositivo che si comporta bene in ogni condizione, soprattutto con la lente ultra angolare, da sempre trascurata dai produttori di telefoni.

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Scofield Lu, Senior Product Manager di Oppo, ha spiegato che l’azienda ha voluto rispondere a chi chiedeva un livello fotografico sempre più alto su tutte le camere del telefono, sottolineando come oggi sia possibile offrire una soluzione completa e di qualità grazie al nuovo sensore da 200 megapixel.

Il passo avanti riguarda anche chi realizza contenuti video, visto che tutte e tre le fotocamere supportano il 4K a 120 fps e l’8K a 30 fps. Debutta poi la funzione Open Gate, che sfrutta l’intera superficie del sensore, mentre con Blackmagic Camera, in versione dedicata da novembre, arrivano Dolby Vision e O Log2. Il resto della scheda tecnica è da vero top di gamma: schermo da 6,78 pollici con 3.600 nit, batteria al silicio e carbonio da 7150 mAh e chip MediaTek Dimensity 9600 Pro a 2 nanometri.

La parte più interessante però è il software. Il motore LUMO True Image Engine rinuncia a una porzione di elaborazione, con meno nitidezza forzata, meno riduzione del rumore e meno dettagli generati dall’intelligenza artificiale. Una fotocamera True Color raccoglie dati multispettrali per mantenere i colori fedeli sotto luci miste, e la resa tonale di Hasselblad Master Mode entra direttamente nella modalità Foto predefinita. L’obiettivo, secondo Pete Lau, Chief Product Officer, è mantenere ogni scatto fedele al momento vissuto. Potrebbe sembrare un passo indietro rispetto alle foto vivide e levigate diventate ormai la norma, eppure è con buona probabilità uno degli aspetti più riusciti dei nuovi dispositivi.

Auricolari Enco X4, Enco Clip 2 e il tablet Pad 5 Pro

Insieme agli smartphone debuttano gli auricolari Enco X4 a 219,99 euro, con woofer da 11 mm, tweeter planare da 6 mm, un DAC per ciascun driver e cinque profili sonori messi a punto con Dynaudio, partner del brand da sette anni. Sono i primi Oppo con audio lossless (LHDC, 24 bit/48 kHz), disponibile però solo in abbinamento alla serie Find X10. La cancellazione attiva del rumore adattiva, secondo i test di Oppo Labs, risulta fino al 100% migliore rispetto agli Enco X3s. L’autonomia arriva a 13 ore, che diventano 53 con la custodia. Traducono in oltre 30 lingue e rispondono al comando «Hey Google».

C’è spazio anche per gli auricolari a orecchio libero, una categoria sempre più apprezzata perché si possono indossare comodamente tutta la giornata. Gli Enco Clip 2 si arricchiscono della nuova colorazione Blush Pink, in vendita da metà novembre a 179,99 euro.

Durante la presentazione a Palma de Mallorca è stato ufficializzato pure il tablet Pad 5 Pro, con display LCD da 13,2 pollici 3,4K a 144 Hz in formato 7:5, vicino a quello di un foglio A4. Lo spessore è di 5,94 mm, il peso di 672 grammi, e all’interno lavorano uno Snapdragon 8 Elite Gen 5, una batteria da 13.380 mAh con ricarica a 80 W e otto altoparlanti. Completano l’offerta la Smart Keyboard con touchpad sensibile alla pressione e la penna Pencil 3 Pro. Il sistema di partenza è ColorOS 16, con l’aggiornamento alla versione 17 atteso probabilmente a novembre.

Prezzi e promozioni di lancio

I nuovi smartphone sono già disponibili su Oppo Store. Oppo Find X10 Pro Max costa 1.799,99 euro, mentre Find X10 parte da 1.399,99 euro nella versione da 256 GB e sale a 1.599,99 euro con 512 GB. Cifre da veri top di gamma, forse difficili da digerire per molti, anche se l’intero settore ha ormai registrato un aumento considerevole dei prezzi.

Ad alleggerire la spesa c’è un voucher da 150 euro, acquistabile fino al 25 ottobre al prezzo simbolico di 0,99 euro e utilizzabile per altri prodotti del brand fino al 30 novembre. Chi compra Find X10 Pro Max o Find X10 da 512 GB sullo store ufficiale può inoltre scegliere un omaggio tra Hasselblad Teleconverter Kit (valore 549,99 euro), Oppo Watch X3 (valore 399,99 euro) e Oppo Enco Clip 2, mentre con Find X10 5G da 256 GB gli Enco Clip 2 sono inclusi in regalo.

Fonte: TecnoAndroid