OPPO Find X10 e X10 Pro Max sono ufficiali: specifiche e prezzi

Tre fotocamere posteriori da 200 MP su uno smartphone non si erano mai viste. OPPO le porta sul Find X10 Pro Max, protagonista insieme al Find X10 della nuova serie flagship presentata a livello globale. In Italia i prezzi consigliati partono da 1.399,99 euro per il Find X10 da 256GB e arrivano a 1.799,99 euro per il Pro Max, con disponibilità dal 21 ottobre su OPPO Store e presso le principali insegne dell’elettronica di consumo.

Sviluppata attorno al concetto di fotocamera Hasselblad True-to-Life, la serie punta a riprodurre il mondo così come lo si vede, senza eccessi di elaborazione. Secondo Pete Lau, SVP e Chief Product Officer di OPPO, si tratta di uno dei più grandi passi avanti compiuti dal brand nella fotografia mobile, reso possibile dall’abbinamento tra hardware di nuova generazione e il motore LUMO True Image Engine.

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Il primo sistema Triple 200MP del settore

Il Find X10 adotta un sistema Dual 200MP, mentre il Find X10 Pro Max porta la risoluzione a 200 MP su tutte e tre le fotocamere posteriori, sviluppate con Hasselblad. Sul Pro Max, l’ultra-grandangolare da 200MP integra un sensore da 1/1,56 pollici che cattura il doppio della luce rispetto alla generazione precedente, con autofocus e campo visivo di 124°. La fotocamera principale Ultra HDR da 200MP utilizza il nuovo sensore ISOCELL HPC da 1/1,28 pollici, sviluppato insieme a Samsung e dotato della tecnologia DeepPix. Il teleobiettivo da 200MP combina un’apertura f/2.1 con una distanza minima di messa a fuoco di 10 cm, utile per immagini più nitide in condizioni di scarsa luce e per la telemacro.

Per rendere pratica tanta risoluzione, la serie introduce l’acquisizione predefinita a 26MP, una prima nel settore, disponibile dall’ultra-grandangolo fino allo zoom 9,9x. Il risultato è più dettaglio rispetto ai tradizionali 12MP, con file di dimensioni gestibili. Chi vuole il massimo può attivare la modalità Hasselblad Hi-Res per scatti a 50MP o 200MP. Il teleconverter OPPO Hasselblad, con ingrandimento ottico di 3,28x, estende le possibilità del teleobiettivo su entrambi i modelli.

LUMO True Image Engine: colori e dettagli fedeli

La fotografia computazionale è affidata al LUMO True Image Engine, pensato per preservare colori, tonalità e dettagli fedeli alla scena. La fotocamera True Color di nuova generazione acquisisce informazioni cromatiche multispettrali più ricche, utili con illuminazione mista, dalle sfumature dei paesaggi agli incarnati.

Sul fronte tonale, l’approccio di Hasselblad Master Mode entra direttamente nella modalità Foto predefinita: anziché schiarire ogni area, il sistema mantiene il rapporto naturale tra luci e ombre, preservando profondità e atmosfera anche nei ritratti in controluce. Il motore riduce inoltre l’eccesso di nitidezza, di riduzione del rumore e di dettagli generati dall’AI, lasciando più texture autentiche.

Sul Find X10 tutte le fotocamere posteriori registrano in 4K a 60fps, mentre principale e teleobiettivo da 200MP arrivano a 4K a 120fps e 8K a 30fps. Sul Find X10 Pro Max tutte e tre le fotocamere da 200MP supportano 4K a 60fps, 4K a 120fps e 8K a 30fps. La DeepPix della principale consente fino a 17 stop di gamma dinamica.

Per i flussi di lavoro avanzati sono presenti Dolby Vision, il formato O-Log2 certificato ACES e, per la prima volta su uno smartphone OPPO, la registrazione Open Gate, che sfrutta l’intera area del sensore per ritagliare poi il filmato in rapporti d’aspetto diversi. La collaborazione con Blackmagic Design porta queste funzioni nell’app Blackmagic Camera, in una versione ottimizzata disponibile da novembre. Con Meta, OPPO ha inoltre ottimizzato la condivisione su Instagram per una qualità pressoché senza perdita.

Per il Pro Max è disponibile il Creator Kit Tilta Khronos, con impugnatura aggiuntiva, adattatore filtri da 67 mm, adattatore per il teleconverter e ventola di raffreddamento attiva per le sessioni lunghe.

Display BT.2020, design Borderless e resistenza IP69

Il Find X10 monta un display da 6,59 pollici, il Pro Max da 6,78 pollici. Entrambi sono LTPO fino a 144Hz, con picco di 3.600 nit, luminosità minima di 1 nit, dimming PWM a 3.840Hz e Dolby Vision. Grazie a nuovi materiali OLED emissivi sono tra i primi smartphone a supportare lo spazio colore BT.2020, circa il 40% più ampio del DCI-P3.

Il Borderless Design in vetro scolpito raccorda la scocca al modulo fotografico. Il Find X10 è proposto in Glacier White e Mist Grey, il Pro Max in Titanium Grey e Luna White, quest’ultimo con isola fotografica argentata e anello arancione opaco Hasselblad. La resistenza è certificata IP66, IP68 e IP69, con SGS Five-Star Drop Resistance contro le cadute.

Batteria da 7150mAh e chip Dimensity 9600

Credits: TecnoAndroid

Entrambi i modelli integrano una batteria Silicon-Carbon fino a 7150mAh, con ricarica cablata SUPERVOOC da 80W e wireless AIRVOOC da 50W. Il Find X10 monta il MediaTek Dimensity 9600M a 3 nm, il Pro Max il Dimensity 9600 Pro a 2 nm, entrambi con raffreddamento a camera di vapore.

ColorOS 17: più fluidità e AI agentica

Il sistema debutta con ColorOS 17 e il nuovo Living Flow Design. Rispetto a ColorOS 16, la stabilità nell’apertura delle app migliora del 55%, le miniature della Galleria si caricano fino al 50% più in fretta e restano attive in background oltre il 25% di app in più.

AI Mind Pilot con Agent Mode, nato dalla collaborazione con Manus, lavora con foto e file sul dispositivo e coordina più passaggi per compiti come pianificare viaggi o creare presentazioni. AI Photo Agent suggerisce regolazioni, applica modifiche da istruzioni in linguaggio naturale e con Style Match replica lo stile di una foto di riferimento. Sul fronte sicurezza, AI Call Guard rileva sul dispositivo voci sintetiche e manipolazioni dei volti, mentre la Private Computing Cloud protegge i dati con crittografia end-to-end e sicurezza post-quantistica.

Prezzi, promozioni e offerte di lancio

Su OPPO Store, dal 21 ottobre, il Find X10 Pro Max costa 1.799,99 euro, il Find X10 1.599,99 euro nella versione da 512GB e 1.399,99 euro da 256GB. L’offerta di pre-lancio, attiva dall’8 al 25 ottobre, permette di acquistare a 0,99 euro un voucher da 150 euro utilizzabile fino al 30 novembre.

Chi acquista Pro Max o Find X10 512GB su oppostore può scegliere in omaggio tra Hasselblad Teleconverter Kit (valore 549,99€), OPPO Watch X3 (399,99€) e OPPO Enco Clip2 (179,99€). Con il Find X10 256GB è inclusa Enco Clip2. Con 9,99 euro in più si aggiunge un bundle con cover magnetica, caricabatterie da 80W e supporto auto magnetico. Con la formula “Acquista Insieme” sono disponibili Enco X4 a +175,99€, Watch X3 a +299,99€ e l’estensione OPPO Care a +9,99€.

Nel canale open market, per chi aderisce al trade-in è previsto uno sconto aggiuntivo di 200 euro su Pro Max 512GB e Find X10 256GB, e di 100 euro su Find X10 512GB.

Fonte: TecnoAndroid