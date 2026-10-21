Corvette elettrica: GM la conferma, ma i tempi si allungano

Una Corvette elettrica arriverà, prima o poi. A confermarlo è Tony Roma, ingegnere capo esecutivo del programma Corvette, che durante un recente podcast ha chiarito come l’elettrificazione completa della sportiva americana resti saldamente nei piani di General Motors. Il nodo semmai riguarda i tempi, perché rispetto alle previsioni iniziali tutto si è allungato e oggi un’auto del genere sembra ancora fuori fase rispetto a ciò che chiede il mercato.

Per decenni la Chevrolet Corvette è stata il simbolo dell’auto sportiva a stelle e strisce, costruita attorno a una lunga dinastia di motori V8 dalla potenza generosa. Nel marzo 2026 Chevrolet ha presentato una versione aggiornata della C8 con un nuovo V8 aspirato da 6,7 litri, regalando agli appassionati un motivo in più per apprezzarla. Eppure la Corvette del futuro sarà molto diversa da quella che si vede oggi su strada. General Motors considera da tempo i veicoli elettrici la propria “stella polare”, il traguardo finale verso cui tendere, e le parole di Roma non fanno che ribadirlo.

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La promessa del 2022 e la posizione di oggi

Per capire come si è arrivati a questo punto bisogna tornare indietro di qualche anno. Nel 2022 il presidente di GM Mark Reuss intervenne alla trasmissione “Squawk Box” della CNBC annunciando l’arrivo di una C8 elettrificata per il 2023. Quella vettura è effettivamente arrivata, sotto forma di versione ibrida. Nella stessa occasione Reuss parlò anche di una Corvette completamente elettrica, senza però fornire alcuna indicazione sulle tempistiche.

Interpellato a ottobre 2026 su che fine avesse fatto il progetto, Tony Roma ha riconosciuto la dichiarazione del suo presidente e confermato che l’elettrico rimane l’obiettivo di lungo periodo dell’azienda. “Mark ha fatto quella dichiarazione” ha spiegato l’ingegnere. “Il futuro, come abbiamo detto pubblicamente come azienda, prevede un’elettrificazione sempre più spinta man mano che andiamo avanti. Le auto elettriche sono il traguardo finale, quindi un giorno ci sarà una Corvette elettrica.” Secondo Roma era proprio questo il senso delle parole di Reuss. “Oggi abbiamo già l’elettrificazione sulla Corvette e un giorno elettrificheremo completamente la Corvette” ha aggiunto.

Perché la svolta potrebbe arrivare con la C9

Reuss annunciò la sportiva a batteria appena tre anni dopo il debutto della C8, ed è quindi plausibile che Chevrolet avesse immaginato fin dall’inizio una variante a zero emissioni di questa generazione. Strada facendo però la casa potrebbe aver cambiato rotta, rendendosi conto che il mercato non era ancora pronto per un modello simile. Con una gamma che oggi comprende Z06, ZR1, ZR1X e le nuove Grand Sport e Grand Sport X, una Corvette alimentata solo a elettroni rischierebbe di trasformarsi in una proposta piuttosto difficile da vendere.

Lo scenario più probabile vede quindi nella Corvette C9 la prima generazione capace di offrire una versione interamente elettrica. Nel 2025 Chevrolet ha mostrato un’anteprima della prossima serie sotto forma di concept hypercar, disegnata nel centro stile europeo di GM nel Regno Unito. Il prototipo mescola soluzioni decisamente radicali, dalle portiere ad ali di gabbiano a un’aerodinamica del sottoscocca che richiama quella dell’Aston Martin Valkyrie, fino a un parabrezza avvolgente in stile Koenigsegg.

Fonte: TecnoAndroid