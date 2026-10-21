OPPO Find X10 Pro Max: il nuovo re dei cameraphone è QUI (RECENSIONE)

La corsa ai megapixel sugli smartphone sembrava aver raggiunto un punto in cui aumentare la risoluzione non fosse più sufficiente per distinguersi. Con Find X10 Pro Max, OPPO prova a spostare l’attenzione su un altro aspetto: non una singola fotocamera da 200 MP, ma un intero sistema fotografico che utilizza questa risoluzione su tutti e tre i sensori posteriori. Un approccio che interessa soprattutto chi utilizza lo smartphone per creare contenuti e vuole maggiore libertà nella scelta dell’inquadratura, senza rinunciare alla qualità passando da una focale all’altra.

Il progetto non si limita alle fotocamere. OPPO ha scelto un MediaTek Dimensity 9600 Pro realizzato a 2 nm, un display LTPO AMOLED da 6,78 pollici, una batteria al silicio-carbonio da 7.150 mAh e un sistema di ricarica che raggiunge 80 W via cavo e 50 W in modalità wireless. La sensazione è quella di un dispositivo progettato per competere ai vertici del mercato, con una priorità ben precisa: mettere fotografia e video al centro dell’esperienza.

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Design, resistenza e connettività

OPPO Find X10 Pro Max misura 161,32 × 76,57 × 8,40 mm e pesa 226 grammi nella versione Luna White oppure 228 grammi in Titanium Grey. La struttura utilizza un telaio in alluminio con finitura opaca e retro in vetro dalla texture satinata. Il modulo fotografico riprende alcuni elementi estetici delle fotocamere tradizionali, con dettagli metallici e accenti arancioni nella versione bianca.

La resistenza è affidata al vetro OPPO Crystal Guard Glass e alle certificazioni IP66, IP68 e IP69 contro polvere e acqua. È presente anche una certificazione SGS a cinque stelle per la resistenza alle cadute: una protezione aggiuntiva per l’utilizzo quotidiano, senza che questo renda il dispositivo immune da eventuali danni.

Sul fronte della connettività troviamo Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2, NFC, Dual SIM e USB 3.2 Gen 1. Il lettore d’impronte è ultrasonico e il sistema operativo è ColorOS 17 basato su Android 17.

OPPO Find X10 Pro Max · Credits: TecnoAndroid

Comparto fotografico

Il comparto fotografico è il vero elemento distintivo di OPPO Find X10 Pro Max. La collaborazione con Hasselblad coinvolge le ottiche e il lavoro sulla resa cromatica, mentre il motore LUMO True Image Engine si occupa dell’elaborazione delle immagini. L’obiettivo è ottenere dettagli definiti, colori credibili e tonalità della pelle naturali, evitando che il passaggio tra le tre fotocamere produca risultati troppo diversi.

La fotocamera principale utilizza un sensore da 200 MP da 1/1,3 pollici, abbinato a un’ottica equivalente a 24 mm con apertura f/1.5 e stabilizzazione ottica. OPPO dichiara una gamma dinamica fino a 17 stop attraverso la tecnologia DeepPix. È una caratteristica che merita attenzione perché la gamma dinamica, più della semplice risoluzione, può fare la differenza nelle scene con forti contrasti, dove bisogna conservare informazioni sia nelle ombre sia nelle zone illuminate.

OPPO Find X10 Pro Max · Credits: TecnoAndroid

La seconda fotocamera è un’ultra-grandangolare da 200 MP con sensore da 1/1,56 pollici, apertura f/2.2 e campo visivo di 124 gradi. La focale equivalente di 13 mm permette di includere una porzione molto ampia della scena, una possibilità utile per paesaggi, architetture e riprese in ambienti stretti. L’autofocus consente inoltre di mettere a fuoco soggetti fino a 4 centimetri, trasformando questa fotocamera in uno strumento adatto anche a fotografie ravvicinate.

A completare il sistema troviamo un teleobiettivo periscopico da 200 MP, con sensore da 1/1,56 pollici, apertura f/2.1, stabilizzazione ottica e focale equivalente di 70 mm. È probabilmente la soluzione più interessante per ritratti, dettagli e riprese in cui si vuole isolare un soggetto dallo sfondo senza avvicinarsi fisicamente.

OPPO Find X10 Pro Max · Credits: TecnoAndroid

Il vantaggio di questa configurazione non è semplicemente poter scattare immagini molto grandi. È avere tre prospettive differenti, ciascuna con un sensore ad alta risoluzione, mantenendo maggiore libertà nella composizione. Per chi racconta un viaggio, realizza contenuti per i social o documenta situazioni di lavoro, passare da un’inquadratura ampia a un dettaglio può cambiare completamente il risultato.

Naturalmente, 200 MP non significano automaticamente fotografie migliori. Contano la qualità delle ottiche, la gestione della luce, l’elaborazione e la consistenza dei risultati nelle diverse condizioni. È proprio su questi aspetti che si misura la validità di un sistema fotografico così ambizioso.

OPPO Find X10 Pro Max · Credits: TecnoAndroid

Lato video

È nel video che OPPO Find X10 Pro Max cerca di distinguersi ulteriormente. Tutte e tre le fotocamere posteriori supportano la registrazione in 4K a 60 fps, 4K a 120 fps e 8K a 30 fps. Non è quindi necessario utilizzare esclusivamente il sensore principale per accedere alle modalità di registrazione più avanzate.

Questa scelta amplia le possibilità creative. L’ultra-grandangolo permette di costruire inquadrature immersive, la fotocamera principale si presta alle riprese quotidiane e il teleobiettivo consente di stringere sul soggetto. La possibilità di registrare in alta risoluzione con tutte e tre le ottiche rende il sistema più versatile per chi alterna frequentemente prospettive diverse.

OPPO Find X10 Pro Max · Credits: TecnoAndroid

C’è poi il supporto Dolby Vision HDR, pensato per conservare una maggiore quantità di informazioni nelle scene con contrasti elevati. Il motore LUMO e la True Color Camera, un sensore multispettrale da 3,2 milioni di pixel, lavorano sulla riproduzione cromatica e sulla naturalezza degli incarnati.

Per chi si occupa di video, però, la risoluzione massima rappresenta soltanto una parte dell’equazione. Stabilità dell’esposizione, gestione del colore, autofocus e coerenza tra le fotocamere incidono direttamente sulla qualità del risultato finale. Il supporto al 4K a 120 fps apre inoltre la possibilità di realizzare rallentati fluidi, mentre l’8K a 30 fps offre maggiore margine per ritagli e reframing in post-produzione.

La fotocamera frontale da 50 MP completa la dotazione con autofocus e campo visivo di 100 gradi. È una soluzione adatta anche a vlog e video in cui si vuole includere nell’inquadratura non soltanto il volto, ma una parte più ampia dell’ambiente circostante.

OPPO Find X10 Pro Max · Credits: TecnoAndroid

Display

Il display è un LTPO AMOLED piatto da 6,78 pollici, con risoluzione di 2.772 × 1.272 pixel, densità di 450 ppi e frequenza adattiva da 1 a 120 Hz. In alcuni giochi compatibili può raggiungere i 144 Hz, una modalità pensata soprattutto per chi cerca la massima fluidità durante il gaming.

OPPO Find X10 Pro Max · Credits: TecnoAndroid

La luminosità arriva a 2.000 nit a schermo intero, con picchi dichiarati di 3.600 nit in HDR. Il pannello supporta Dolby Vision, profondità colore a 10 bit e spazio colore BT.2020, caratteristiche che lo rendono interessante anche per consultare fotografie e contenuti HDR. Le cornici simmetriche da 1,15 mm contribuiscono a sfruttare meglio la superficie frontale.

OPPO Find X10 Pro Max · Credits: TecnoAndroid

Non manca l’attenzione al comfort visivo: la luminosità minima scende a 1 nit, mentre il dimming PWM a 3.840 Hz entra in funzione ai livelli di luminosità più bassi. È presente anche il DC dimming sopra i 70 nit.

Specifiche tecniche

A gestire il sistema troviamo il MediaTek Dimensity 9600 Pro, prodotto con processo TSMC a 2 nm. La configurazione comprende 12 GB di RAM LPDDR5X a 9.600 Mbps e 512 GB di memoria UFS 4.1. La CPU adotta un’architettura All Big Core, con due core C2 Ultra capaci di raggiungere i 4,55 GHz, affiancati dalla GPU G2 Ultra NX.

OPPO Find X10 Pro Max · Credits: TecnoAndroid

È una piattaforma pensata per gestire applicazioni impegnative, multitasking, giochi e registrazioni video ad alta risoluzione. Il sistema di raffreddamento con camera di vapore dovrebbe contribuire a mantenere le prestazioni durante i carichi prolungati, un aspetto importante soprattutto quando si registra in 4K a 120 fps o in 8K.

Batteria e autonomia

Un altro elemento rilevante è la batteria al silicio-carbonio da 7.150 mAh, una capacità particolarmente generosa per uno smartphone di questa categoria. OPPO dichiara un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo tipico e una capacità residua superiore all’80% dopo cinque anni di uso nelle condizioni previste dai propri test.

Sono indicazioni che andranno rapportate alle abitudini reali, soprattutto per chi utilizza spesso fotocamere, navigazione e connettività mobile. La registrazione video ad alta risoluzione, in particolare, può incidere sensibilmente sui consumi.

La ricarica cablata SUPERVOOC raggiunge 80 W, mentre quella wireless AIRVOOC arriva a 50 W. Il dispositivo supporta anche la ricarica USB Power Delivery fino a 55 W e la ricarica inversa, sia cablata sia wireless. Una dotazione completa, utile per ridurre i tempi di attesa e alimentare accessori compatibili quando necessario.

Prezzo e conclusioni

OPPO Find X10 Pro Max costruisce la propria identità attorno a un sistema fotografico ambizioso. Le tre fotocamere posteriori da 200 MP, la registrazione video fino a 8K e il supporto al 4K a 120 fps su tutte le ottiche rappresentano il punto più interessante del progetto, soprattutto per chi utilizza lo smartphone anche come strumento di creazione.

A questa dotazione si aggiungono un display di alto livello, un processore di nuova generazione e una batteria da 7.150 mAh con ricarica rapida sia cablata sia wireless. Non è soltanto una questione di numeri: la sfida è trasformare queste caratteristiche in un’esperienza coerente, soprattutto quando si passa da una fotocamera all’altra o si affrontano registrazioni impegnative.

È proprio la versatilità del comparto imaging a rendere questo modello interessante. La qualità effettiva delle immagini, il comportamento del teleobiettivo in condizioni di luce ridotta e la gestione delle temperature durante le riprese più pesanti restano gli aspetti decisivi da valutare nell’utilizzo quotidiano. Ma l’impostazione è chiara: OPPO vuole fare del Find X10 Pro Max uno smartphone in cui fotografia, video e prestazioni non siano compartimenti separati, bensì parti di un’unica esperienza.

Fonte: TecnoAndroid