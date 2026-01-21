Oppo e Vivo accelerano: i nuovi chip riscrivono il ciclo dei flagship

Il panorama degli smartphone di fascia alta vive una fase particolare. Da una parte c’è l’attesa per le varianti Ultra di Oppo e Vivo, dispositivi che dovrebbero rappresentare il punto più alto della loro offerta. Dall’altra, però, le aziende sembrano già guardare oltre, come se tali modelli non fossero che una tappa verso qualcosa di ancora più nuovo. I rumor più recenti, infatti, stanno spostando l’attenzione verso settembre, mese che potrebbe inaugurare la prossima ondata di top di gamma con SoC di nuova generazione.

Oppo e Vivo potrebbero essere proiettate al futuro dei loro flagship

A suggerire tale accelerazione è Digital Chat Station, che su Weibo ha condiviso alcune indicazioni sulle tempistiche dei prossimi chip MediaTek. Secondo il leaker, il Dimensity 9600 verrà presentato prima del previsto, prendendo il testimone dall’attuale 9500 con anticipo. Un dettaglio tutt’altro che secondario, perché almeno uno tra Oppo e Vivo sarebbe già pronto a sfruttare tale piattaforma per lanciare un nuovo flagship entro l’inizio dell’autunno.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Tale corsa, però, rischia di creare una situazione scomoda per gli Ultra attesi in primavera. Il Find X9 Ultra e il Vivo X300 Ultra dovrebbero arrivare sul mercato come il meglio che i due brand hanno da offrire. Ciò forti dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 e di un comparto tecnico senza compromessi. Il problema è che la loro “corona” potrebbe durare pochissimo. Con i SoC next gen pronti a debuttare a distanza di pochi mesi, l’idea di acquistare uno smartphone al vertice assoluto rischia di diventare sempre più effimera.

Quello che emerge è un settore che, nonostante le incertezze, non sembra voler rallentare. Anzi, il ritmo dei lanci appare sempre più serrato, con finestre temporali ridotte tra una generazione e la successiva. Con tali premesse ci si chiede se, in un anno in cui si ipotizzano aumenti di prezzo diffusi, tale strategia iper-accelerata sarà davvero sostenibile. Non resta che attendere e scoprire come evolverà il settore.