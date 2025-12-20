OpenAI: nuovi interventi in arrivo per rinforzare la sicurezza

L’intelligenza artificiale sta ridefinendo il panorama della cybersicurezza. Recenti sviluppi evidenziano come i modelli di nuova generazione siano in grado di identificare vulnerabilità e analizzare sistemi complessi. Creando opportunità, ma anche potenziali rischi se utilizzati in modo improprio. A tal proposito, è emblematico il recente intervento di OpenAI. Le prestazioni dei modelli AI dell’azienda in test specifici di sicurezza informatica hanno mostrato progressi significativi. Simulazioni di tipo Capture The Flag, pensate per valutare competenze tecniche, hanno rilevato un aumento di efficacia dai livelli iniziali fino a performance superiori al 70% in pochi mesi. Tale incremento rapido suggerisce che i sistemi stanno acquisendo capacità avanzate in grado di rilevare punti deboli e supportare analisi complesse. Ciò al punto da rientrare nella categoria di “alta capacità” prevista dai framework di sicurezza delle aziende leader nel settore.

OpenAI punta sulla sicurezza: ecco i dettagli

Per affrontare tali sfide, l’approccio adottato dall’azienda punta su una strategia di difesa in profondità. L’idea centrale è che conoscenze simili sono alla base sia degli attacchi sia delle difese, rendendo necessario un sistema multilivello di protezioni. Oltre ai controlli sugli accessi e alle infrastrutture rafforzate, vengono implementati monitoraggi continui, limitazioni sull’uscita dei dati e sistemi di rilevamento delle minacce. L’addestramento dei modelli è calibrato affinché possano rifiutare richieste rischiose, pur rimanendo strumenti utili per attività legittime e didattiche.

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Un ruolo chiave è svolto dal red teaming, con esperti esterni che testano ogni livello di difesa simulando attacchi reali per identificare possibili vulnerabilità prima che possano essere sfruttate. Allo stesso tempo, sono in fase di sperimentazione strumenti dedicati alla difesa, come agenti in grado di analizzare interi codebase alla ricerca di falle e suggerire correzioni. Nel contesto attuale, la combinazione di tecnologia avanzata, supervisione umana e strumenti di governance mira a creare un equilibrio tra innovazione e sicurezza. Preparando il settore AI a gestire le sfide future legate a modelli sempre più potenti.